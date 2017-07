Digitalisierung in Deutschland

Berlin. Schnelleres Internet fordern alle Parteien im Wahlkampf. Dabei zeigt sich: Die Nachfrage kommt nicht hinter den Versprechungen her.

Von Jan Drebes, 11.07.2017

Die Digitalisierung ist unaufhaltsam, der Wettbewerb um gute Infrastruktur längst global. Um mithalten zu können und möglichst alle Menschen daran teilhaben zu lassen, unterstützen sämtliche Parteien im Wahlkampf den Aufbruch in die sogenannte Gigabitgesellschaft. Dessen Kern: eine flächendeckende Versorgung mit Hochgeschwindigkeitsnetzen.

Dabei sah es lange so aus, als könnten die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD nicht einmal die Versprechen halten, die sie in dieser Legislaturperiode im Koalitionsvertrag machten. Eine Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde, so heißt es da, solle bis 2018 für alle Haushalte in Deutschland verfügbar sein.

Für diesen sogenannten Breitbandausbau versteigerte die Bundesnetzagentur Frequenzen an Telekommunikationsunternehmen. Und das zuständige Bundesverkehrsministerium stellte teils aus den Erlösen der Auktion, teils aus Haushaltsmitteln insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung. Hinzu kamen 350 Millionen Euro, um Gewerbegebiete und andere Wirtschaftsstandorte mit Glasfaserleitungen zu versorgen. Weitere acht Milliarden Euro jährlich sagten investitionsfreudige Unternehmen der sogenannten Netzallianz zu. Insgesamt wollen sie gemeinsam mit dem Bund in den kommenden Jahren sogar 100 Milliarden Euro in die Infrastruktur pumpen.

Dabei sind Glasfaserleitungen der Schlüssel für die nächste Geschwindigkeitsstufe, für Übertragungen im Gigabitbereich (entspricht 1000 Megabit pro Sekunde). Kommunen und Landkreise können das Fördergeld beantragen: 1900 Anträge für vorläufige Planungen wurden nach Ministeriumsangaben bisher bewilligt, 336 Anträge positiv beschieden. Damit flossen in den ersten drei Förderrunden bereits 2,3 Milliarden Euro, zwei Millionen Haushalte sollen davon profitieren. Insgesamt konnten 200 000 Kilometer Glasfaserleitungen verbuddelt werden. Außerdem soll der neue Mobilfunkstandard 5G kommen, der 1000 mal mehr Daten verarbeiten kann als das bisherige LTE. In der Gigabit-Gesellschaft sollen die Netzgeschwindigkeiten zehnmal höher sein als bisher üblich. Das ist insbesondere für datenintensive Prozesse wichtig, etwa beim automatisierten Fahren oder der voll automatisierten Fabrik.

Das Ergebnis der Investitionen ist sichtbar, mittlerweile können offiziell gut 75 Prozent der Haushalte auf Anschlüsse mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde zugreifen. Für 94 Prozent gibt es den LTE-Mobilfunkstandard. In vielen ländlichen Regionen ist man davon aber noch weit entfernt, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dennoch hält die Bundesregierung an ihrem Ziel der Breitbandversorgung bis 2018 fest.

Allerdings könnten die gut klingenden Versprechen der Parteien bei vielen ins Leere laufen. Denn laut IT-Branchenverband Bitkom besteht nur geringe Nachfrage nach Internetverbindungen mit 50 Megabit und mehr. „Sorge macht uns die zu geringe Nutzung verfügbarer Breitbandverbindungen“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Lediglich sieben Prozent der Mittelständler würden Breitbandverbindungen von mehr als 50 Megabit pro Sekunde nutzen, obwohl die Mehrheit darüber verfügen könne. „Auch Privathaushalte sind sehr zurückhaltend – trotz des extrem attraktiven Preisniveaus“, sagte Rohleder.