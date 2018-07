Glosse: Politik per T-Shirt

Bentonville. Die US-Supermarktkette Walmart musste T-Shirts mit dem Aufruf, US-Präsident Donald Trump abzusetzen, nach Boykottaufrufen aus dem Sortiment nehmen. Schade darum, meint GA-Redakteurin Delphine Sachsenröder.

Botschaften auf Kleidung sind eine heikle Sache. Das musste zuletzt die US-Supermarktkette Walmart feststellen. Ihre T-Shirts und Strampelanzüge mit dem Aufdruck „impeach 45“– frei übersetzt: stürzt den 45. US-Präsidenten Donald Trump – musste sie nach Boykottaufrufen wieder aus den Regalen räumen. Weder die US-Regierung, noch die Trump-Fans fanden sie besonders kleidsam. Sie bevorzugen, aus dem Sortiment derselben Ladenkette, den Print-Slogan „Make America Great Again“.

Die Hoffnung stirbt auf dem T-Shirt zuletzt. Schließlich haben beliebte Aufdrucke wie „beautiful“, „lovely“ oder „surfer“ nicht zwingend einen Bezug zur optischen Realität ihres Trägers. Politische Modestatements sind hierzulande allerdings ziemlich out. Schade eigentlich. Vielleicht verkauft sich der Strampler „Seehofer go home“ für das hyperaktive Kind gar nicht so schlecht? Oder sorgt das Nachthemd „Angie stays calm“ bei Schlafstörungen für einen Anflug kanzlerinnenhafter Trägheit? Mode-Hit vor der bayerischen Landtagswahl: das Trachtenhemd mit der eingestickten Bekenntnis „I believe in wirkungsgleich“?

Schließlich braucht sich die deutsche Spitzenpolitik beim Nonsensfaktor derzeit endlich nicht mehr hinter Donald Trump verstecken. Walmart, ein T-Shirt bitte!