Berlin. Mehrwegbecher aus Bambus liegen derzeit im Trend. Doch so umweltfreundlich, wie sie verkauft werden, sind sie nicht.

Von HANNA GERSMANN, 06.01.2018

Einen Guten-Morgen-Kaffee in der U-Bahn, einen Nach-dem-Essen-Kaffee-Kick mittags im Gehen – in Deutschland greifen 70 Prozent aller Verbraucher zumindest gelegentlich zu einem Coffee-to-go. Doch der Papp- oder Plastikbecher, der nach wenigen Minuten schon wieder im Müll landet, ist eine Verschwendung, er frisst Ressourcen und sorgt für viel Müll. Das wissen die meisten. Nur: Was dann?

Allerorten tauchen stylisch bunte Bambus-Mehrwegbecher auf, im Internet und in Cafés, in Supermärkten und in Drogerien, in Bio- und in Weltläden. Sie sollen besser sein. Eigentlich. Uwe Lauber vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart warnt vor ihnen.

Lauber und seine Kollegen haben die trendigen Coffe-to-go-Becher aus Bambus geprüft, anderes Bambus-Geschirr auch. Für ihn steht fest: „Keines der 35 getesteten Produkte hätte verkauft werden dürfen.“ Sie entsprächen nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die Werber machten zwar große Versprechen wie „100 Prozent natürlich“, „biologisch abbaubar“, „die Alternative zum Kunststoff“ – doch das sei „zumeist gelogen“.

Die Becher enthalten „in der Regel synthetische Kunststoffe wie Melaminharz, Harnstoff-Formaldehyd-Harz oder Polylactate“, sagt der Experte. „Ohne einen Kunststoffanteil geht es nicht.“ Einfache Schüsseln, auch Salatbesteck würden zwar durchaus vollständig aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambusholz gemacht. Die getesteten Coffee-to-go-Becher aber nicht. Sie seien aus Bambuspulver und Maisstärke. Das sei billiger und leichter zu verarbeiten. Und da gebe der Kunststoff erst die Stabilität und Form. Zudem macht er das Geschirr Spülmaschinenfest.

Den Kunststoff „lassen die Händler aber gerne unter den Tisch fallen, manchmal täuschen sie den Verbraucher auch, indem sie von Resin oder natürlichem Harz sprechen“, so Lauber. Die Tester haben extra bei den Herstellern die Rezepturen angefragt. Demnach kann der Kunststoffanteil im Extremfall bei 30 Prozent liegen.

Dabei hat Mehrweg eigentlich sein Gutes. Im Schnitt trinkt jeder Deutsche im Jahr 162 Liter Kaffee. Davon etwa fünf Prozent aus Einwegbechern. So würden, rechnet die Deutsche Umwelthilfe vor, allein in Deutschland jede Stunde 320 000 Coffee-to-go-Becher verbraucht. In einem Jahr mache das fast drei Milliarden Einwegbecher. Ihre Herstellung verschlinge zehntausende Tonnen Holz und Kunststoff sowie Milliarden Liter Wasser.

Zudem sei jährlich eine Energiemenge nötig, mit der man eine Kleinstadt versorgen könne. Vom Müll ganz zu schweigen.

Mittlerweile bieten viele Städte Alternativen für den Ex-und-Hopp-Becher. München, Berlin, Köln oder Ludwigsburg etwa haben den Recup, ein Kunststoffmehrwegbecher, der in Cafés zu haben ist und wie eine Flasche zurückgegeben werden kann. In Hamburg gibt es die Aktion „Kehrwiederbecher“, wer seinen eigenen Becher mitbringt, bekommt einen Rabatt.

Auch Lauber ist ein Verfechter von Mehrweg. Ihn stört bei den Bambusbechern allein „die häufige Irreführung der Verbraucher: Sie werden als Super-Ökoprodukt verkauft, sind das aber nicht.“

Die Namen der Hersteller der getesteten Produkte nennt Lauber nicht. Die geben Behörden zumeist nur bekannt, wenn die Experten eine akute Gesundheitsgefahr sehen. Immerhin: „Die gibt es real nicht“, so Lauber – auch wenn etwa ein Drittel des Bambusgeschirrs im Test Melamin oder Formaldehyd an das eingefüllte Lebensmittel abgab und teilweise sogar die gesetzlichen Höchstmengen überschritten wurden.

Die Substanz Melamin steht im Verdacht, das Blasen- und Nierensystem zu schädigen. Formaldehyd kann Allergien hervorrufen, Haut, Atemwege oder Augen reizen und beim Einatmen Krebs im Nase-Rachen-Raum verursachen. „Diese Stoffe werden aber nur in höherem Maße frei, wenn das Geschirr über einen längeren Zeitraum auf über 70 Grad Celsius erhitzt wird“, sagt Lauber. Darum dürfe es zum Beispiel nicht in die Mikrowelle. Heißen Kaffee oder Tee könne man daraus aber ohne Bedenken trinken, sie kühlten sich bei normalen Raumtemperaturen schnell genug ab. Lauber bezieht sich auf Analysen des Bundesinstituts für Risikobewertung, BfR.

Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe meint indes: „Eine geringe Belastung ist nie auszuschließen. Melamin oder Formaldehyd haben nichts in Tee oder Kaffee zu suchen.“ Die bessere Alternative zum Einwegbecher seien To-go-Becher aus Edelstahl, Polypropylen oder auch Porzellan. Andere Möglichkeit: Den Kaffee im Sitzen trinken, aus der guten alten Tasse.