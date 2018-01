Kommentar zur Luftreinhaltung

Aktivisten von Greenpeace stehen vor dem Gebäude der EU-Kommission und fordern "Clean air now" (saubere Luft jetzt).

Brüssel. Wer es in den Ministerien oder den Führungsetagen der Konzerne immer noch nicht verstanden hat: Es gibt beim Thema Luftverschmutzung keine Schonfrist mehr. Ein Kommentar von GA-Korrespondent Detlef Drewes.

Von Detlef Drewes, 30.01.2018

Für Barbara Hendricks war es die Stunde der Wahrheit. Denn die Bundesumweltministerin musste am Dienstag in Brüssel bitter erfahren, dass der Preis für ständiges Wegducken und Verschlafen hoch sein kann. Die Brüsseler EU-Kommission ist fest entschlossen, die Ignoranz der Regierungen in Sachen Luftreinhaltung zu durchbrechen – und sich auch mit den mächtigen Autobauern anzulegen.

Wer es in den Ministerien oder den Führungsetagen der Konzerne immer noch nicht verstanden hat: Es gibt keine Schonfrist mehr. Die Luft in den Ballungsräumen muss sauberer werden. Jetzt, nicht in zehn oder 20 Jahren. Und zwar nicht deswegen, weil irgendeine europäische Verwaltung ein Modethema entdeckt hat, sondern weil Menschen krank werde und sterben. Denn die Luft zum Atmen steckt voller Schadstoffe.

Das würdelose Geschacher zwischen den politischen Ebenen Bund, Länder und Kommunen sollte aufhören. Notwendig ist eine konzertierte Aktion aller Zuständigen. Auch die Autolobby muss aus ihren Sesseln herauskommen. Es gibt kein banales „Weiter so“ mehr. Fahrverbote sind nicht länger eine abgefahrene Idee, sondern realistische Drohung. Brüssel hat viel zu lange Großmut und Geduld walten lassen.

Dieser politische und nun auch finanzielle Druck ist hoffentlich heilsam. Bisher versuchen sich alle Beteiligten aus der Verantwortung zu ziehen – die Städtebauer ebenso wie die Autohersteller.