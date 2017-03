Geschäftsbericht 2016

KÖLN. Das Konzernergebnis und der Umsatz des Motorenbauers legen zu. Positiv ausgewirkt haben sich auch Kosteneinsparungen und Abschreibungen.

Von Gerhard Meyenburg, 16.03.2017

Bei der Deutz AG in Köln, die Motoren vor allem für Baumaschinen und Landtechnik produziert, geht es aufwärts. Der neue Vorstandschef Frank Hiller erwartet für 2017 eine deutliche Zunahme des Umsatzes. In wichtigen Abnehmermärkten wachse die Investitionsbereitschaft.

Auch die Rendite soll moderat steigen. Hinzu kommen positive Sondereffekte: zehn Millionen Euro Veräußerungsgewinn aus dem Erbbaurecht Ad. Strüver in Hamburg, vor allem aber in einem ersten Schub, 50 bis 100 Millionen Euro Erlös aus dem Verkauf eines 160 000 Quadratmeter großen Grundstücks in Köln-Deutz, wo das Unternehmen bis vor kurzem produziert hat.

Im Jahr 2016 hat Deutz nochmals 3,8 Prozent weniger Motoren (132 539) verkauft als in dem sehr schwachen Jahr 2015. Der Umsatz ist jedoch um ein Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gestiegen. Das Konzernergebnis hat sich von 3,5 auf 16 Millionen Euro verbessert. Das wird mit Kosteneinsparungen, geringeren Abschreibungen und Lizenzeinnahmen erklärt. Das Betriebsergebnis (vor Zinsen und Steuern) der Kompaktmotoren war mit minus 6,1 (Vorjahr: minus 31,9) Millionen Euro erneut negativ, wozu wiederum Verluste des Joint-Venture Dalin in China beitrugen. Dagegen hat das Segment Großmotoren in Ulm 32,7 (31,3) Millionen Euro erwirtschaftet, nicht zuletzt mit dem profitablen Servicegeschäft, das mit 46 Prozent am Umsatz beteiligt ist. Insgesamt sind nach den Angaben 1,6 Millionen Deutz-Motoren weltweit im Einsatz.

Die Muttergesellschaft Deutz AG zahlt wieder eine bescheidene Dividende von sieben Cent, steuerfrei für Inlandsaktionäre. Sie weist 45,1 Millionen Jahresergebnis aus. Davon gehen nur 8,5 Millionen Euro als Dividende an die Aktionäre. In Köln wurden Ende 2016 rund 2200 Mitarbeiter von insgesamt 3665 beschäftigt. Die Zahl soll nun wieder steigen.