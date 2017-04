Internationaler Währungsfonds übt Kritik

FRANKFURT/M. Die Chefin des internationalen Währungsfonds findet: Die Hälfte genügt. Derweil hebt sie die Prognose für die Weltwirtschaft an.

Von Michael Braun, 18.04.2017

Der Weltwirtschaft läuft nicht ohne Risiken. Sie liegen im Protektionismus, also in der Gefahr, den freien Handel einzuschränken, und in steigenden Zinsen. Dennoch hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für 2017 gestern leicht von 3,4 auf 3,5 Prozent angehoben. Deutschland traut der IWF ein ebenfalls leicht von 1,5 auf 1,6 Prozent erhöhtes Wachstum zu. Für Frankreich und Italien sagen die Ökonomen Wachstumsraten von 1,4 und 0,8 Prozent voraus.

Was gut klingt, kann deutschen Vertretern den Auftritt auf internationalem wirtschaftspolitischen Parkett erschweren. Denn die gute wirtschaftliche Lage Deutschlands und seine ökonomischen Perspektiven werden nicht nur mit Bewunderung zur Kenntnis genommen. Es sind wieder einmal die hohen Außenhandels- und Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands, die die Handelspartner aufregen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) stelle sich auf Kritik schon ein, sagte gestern ein Regierungssprecher in Berlin, wenn er sich von morgen bis zum Samstag mit seinen Kollegen aus den 20 größten Industrie- und Schwellenländern in Washington treffe. Immerhin habe selbst die Regierung Trump Deutschland zuletzt nicht als „Währungsmanipulator“ eingestuft, also nicht unterstellt, es mit einer künstlich niedrigen Währung auf Preisvorteile außerhalb des Euroraums anzulegen.

Dafür hatte aber Christine Lagarde, die Exekutivdirektorin des IWF, in einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen gesagt, es sei legitim für ein Land wie Deutschland mit seiner alternden Bevölkerung, wenn es nach einem Überschuss trachte. Aber acht Prozent der gesamtwirtschaftlichen Leistung seien zu viel, die Hälfte genüge auch. Auch der französische Präsidentschaftsbewerber Emanuel Macron, der eigentlich einen mutigen europafreundlichen Wahlkampf führt und bei einem Berlin-Besuch auf enge Zusammenarbeit mit Deutschland aus war, hat sich zuletzt europakritisch geäußert. Die deutsche Exportstärke hat er „nicht mehr tragbar“ genannt.

Die Klagen über Deutschlands Exportstärke sind nicht aus den Fingern gesogen. Die langen Zahlenreihen des Statistischen Bundesamtes zur „Gesamtentwicklung des deutschen Außenhandels“ umfassen mittlerweile 67 Jahre, von 1950 bis 2016. Nur zwei davon zeigen einen Importüberschuss. Das waren die Jahre 1950 und 1951, also fast noch Nachkriegsjahre. Danach nur Exportüberschüsse. Anfangs (1952) heute kümmerlich wirkende 361 Millionen Euro, 2016 gut 252 Milliarden Euro. So kam der Sprech vom „Geschäftsmodell Deutschland“ auf. Das besteht, kurz gesagt, darin, der Welt die qualitativ hochwertigen Industriewaren aus Deutschland zu verkaufen, wenn es sein muss, wie in China, mit immer höherem Anteil an lokaler Fertigung, aber am liebsten auf dem Weg des Exports, also daheim produzieren, im Ausland verkaufen. Und das nur unter Einsatz unbedingt notwendiger Importe.

Natürlich muss niemand Autos und Medikamente, Maschinen und Kraftwerke in Deutschland kaufen. Aber die Qualität wird geschätzt, der Service vor allem des Maschinen- und Anlagenbaus auch. Den Rest zum beständig guten Ruf von „Made in Germany“ steuern findige Ingenieure, umtriebige Unternehmer, gut ausgebildete Facharbeiter und ein Lohnniveau bei, das alles in allem wettbewerbsfähig ist. Nichts also, für das man sich schämen müsste.

Aber zumindest wirkt das auf Exportüberschüsse angelegte Geschäftsmodell Deutschland unbekümmert. Denn natürlich häuft ein Land, das mehr verkauft als es einkauft, Überschüsse an. Die können in – hoffentlich sinnvollen – Auslandsinvestitionen abgemildert werden.

Aber einen Ausgleich hat Deutschland selten geschafft. Letztlich hat also die deutsche Volkswirtschaft ihren Kunden Kredit gegeben. Darin liegt die Verantwortung des „Geschäftsmodells Deutschland“: Wer beständig mehr verkauft als kauft, muss schon auf die Kreditwürdigkeit der Kundschaft achten.