Statistiker legen Zahlen vor

Touristen stehen vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Das Statistische Bundesamt informiert über die Entwicklung des Tourismus in Deutschland.

10.08.2017 Wiesbaden. Urlaub an der Ostsee oder im Schwarzwald statt in der Türkei? Wie sich der Deutschland-Tourismus im ersten Halbjahr entwickelt hat, teilt das Statistische Bundesamt heute mit.

In den ersten fünf Monaten stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland um 1 Prozent auf 159,4 Millionen. Deutschland legte vor allem in der Gunst ausländischer Reisender zu. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich um 4 Prozent auf 29,3 Millionen. Bei inländischen Gästen gab es ein Plus von 1 Prozent auf 130,1 Millionen. 2016 hatte der Deutschland-Tourismus das siebte Rekordjahr in Folge verzeichnet. (dpa)