Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

20.02.2017 Frankfurt/Main. Dank positiver Vorgaben aus Übersee ist der deutsche Aktienmarkt schwungvoll in die neue Woche gestartet. So legten die Börsen in Japan und vor allem in China zu.

Allerdings ist die Wall Street an diesem Montag feiertagsbedingt geschlossen und wird keine Impulse liefern. Auch von konjunktureller Seite stehen kaum marktbewegende Daten auf der Agenda.

Der Dax gewann im frühen Handel 0,62 Prozent auf 11 829,65 Punkte. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg auf ein Rekordhoch bei 23 456 Punkten und notierte zuletzt 0,64 Prozent höher bei 23 448,31 Zählern. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte im frühen Geschäft mit 1899 Punkten auf den höchsten Stand seit fast 16 Jahren und wurde zuletzt 0,33 Prozent über dem Freitagsschluss bei 1894,36 Punkten gehandelt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,26 Prozent vor.

Wieder aufflammende Übernahmespekulationen um die Mobilfunktochter T-Mobile US haben die Aktien der Deutschen Telekom beflügelt. Als Spitzenreiter im Dax gewannen sie mehr als zweieinhalb Prozent und lagen damit auf dem höchsten Stand seit Ende Januar. Bereits am Freitag waren die Papiere im US-Handel auf ein Rekordhoch gestiegen und hatten letztlich um rund 5,5 Prozent zugelegt. Auslöser waren Medienberichte, wonach der japanische Softbank-Konzern einen weiteren Versuch vorbereitet, seine US-Mobilfunktochter Sprint mit T-Mobile US zu fusionieren.

Ganz unten im Dax waren hingegen die Anteilsscheine von Beiersdorf und Henkel mit minus 1,2 beziehungsweise minus 0,6 Prozent zu finden. Grund dafür war die am Sonntag geplatzte Mega-Übernahme von Unilever durch den US-Lebensmittelriesen Kraft Heinz. Am Freitag hatte das Kaufgebot über 143 Milliarden US-Dollar den europäischen Konsumgüterindex um mehr als zweieinhalb Prozent nach oben getrieben.

Die Papiere von Covestro reagierten mit Gewinnmitnahmen auf positiv bewertete Geschäftszahlen. Zuletzt verbilligten sich die Aktien der Bayer-Kunststofftochter am MDax-Ende um fast 5 Prozent. Zwar seien die Zahlen für 2016 besser als gedacht, allerdings rücke nun wieder ein möglicher Anteilsverkauf durch Bayer stärker in den Blick, sagte ein Händler. Die Leverkusener brauchen etwa für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto Geld. (dpa)