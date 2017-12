Europaweite Aktion

Ein Flugzeug von Ryanair in Dublin: Termine für die angekündigten Streiks gibt es noch nicht.

12.12.2017 Frankfurt/Main. Beim Billigflieger Ryanair revoltieren die Piloten. Nach Italienern und Portugiesen haben nun auch die deutschen Piloten Streiks bei der irischen Gesellschaft angekündigt.

Beim irischen Billigflieger Ryanair kündigt sich der erste Pilotenstreik der Geschichte an. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks an den deutschen Basen aufgerufen.

Zuvor hatten bereits Gewerkschaften in Italien und Portugal für Arbeitskämpfe mobilisiert. An der Basis Dublin haben sich irische Piloten per Urabstimmung für einen Streik ausgesprochen.

Diese Rechten haben Passagiere Am Flughafen und der Flug fällt aus - wie sollten sich Passagiere verhalten? Reisende sollten - nachdem sie den Veranstalter oder die Airline informiert haben - den Ausfall dokumentieren. Sie können dafür zum Beispiel die Abflugtafel fotografieren, rät Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg. „Wenn der Abflugschalter der Airline besetzt ist, kann man sich dort eine Bestätigung des Ausfalls geben lassen“, rät die Expertin.

Am Urlaubsort hebt das Flugzeug nicht ab - was tun? Zunächst wendet man sich an den Veranstalter: Kann der einen Ersatzflug anbieten? Klappt das vorerst nicht, muss der Veranstalter eigentlich eine Übernachtung organisieren. Reagiert er nicht und ist auch bei der Airline nichts zu machen, können Reisende sich selbst in ein Hotel buchen und angemessene Kosten als Schadenersatz geltend machen. Jedoch besteht die Gefahr, dass sie unter Umständen auf den Kosten sitzen bleiben, wenn Richter entscheiden, dass Veranstalter und Airline keine Schuld trifft. Unabhängig von dieser Frage ist, dass es sich bei der Verlängerung der Reise um einen Mangel handelt. „Mindern kann man den Reisepreis immer, unabhängig vom Verschulden“, erläutert Verbraucherschützerin Fischer-Volk.

Was muss ich als Arbeitnehmer beachten? Wer im Urlaubsort festsitzt, muss unbedingt seinen Arbeitgeber benachrichtigen. „Sie können arbeitsrechtlich nicht belangt werden, weil Sie dafür nichts können“, sagt Fischer-Volk. Allerdings könne der Arbeitgeber verlangen, dass man für die Fehlzeiten weitere Urlaubstage nimmt oder angefallene Überstunden damit abbaut. „Er muss dafür keine Freizeit gewähren.“

Haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung? Flugpassagiere müssen es nicht hinnehmen, wenn es aufgrund von Engpässen bei der Crew zu Annullierungen und starken Verspätungen kommt. In solchen Fällen steht ihnen nach EU-Recht eine Ausgleichszahlung zu.

Wie viel Entschädigung steht betroffenen Passagieren zu? Passagiere in der EU haben bei Verspätungen von mindestens drei Stunden Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich. Wenn das Flugzeug viel zu spät am Ziel ankommt, gibt es die Möglichkeit einer Entschädigung - und die kann bis zu 600 Euro ausfallen. Die exakte Höhe ist abhängig von der Flugstrecke. Diese Regelung gilt auch dann, wenn Flugkunden wegen einer Verspätung ihren Anschlussflug verpassen und deshalb verspätet am Zielort ankommen. Allerdings müssen die Flüge zusammen gebucht worden sein. Der Preis des Flugtickets spielt dabei keine Rolle.

Wie hoch ist die finanzielle Entschädigung genau? Die Höhe der finanziellen Entschädigung richtet sich nach der Länge Ihrer Flugstrecke. Bei Flugstrecken bis 1.500 Kilometern beträgt sie 250 Euro. Bei Flugstrecken zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern stehen den Passagieren 400 Euro zu. Bei Strecken über 3.500 Kilometern mit Ziel außerhalb der EU beträgt die Ausgleichsleistung 600 Euro. Zudem gilt, dass sich Fluggäste unabhängig von der Flugstrecke ab einer Verspätung von fünf Stunden den Ticketpreis vollständig erstatten lassen, wenn man den Flug nicht antritt. Außerdem gibt es dann auch ein Recht auf einen anderen Flug oder einen Zug.

Was wäre, wenn es zu einem offiziellen Streik käme? Leider sieht es im Falle eines Streiks beim Theme Entschädigung anders aus. Denn wenn die Airline die Umstände der Flugverspätung- oder des Ausfalls nicht beherrschen kann, hat der Kunde auch keinen Anspruch auf Entschädigung. Dazu zählen leider auch Streiks, denn Arbeitsniederlegungen von Piloten, Kabinenpersonal oder Fluglotsen zählen als außergewöhnlicher Umstand - eine Entschädigung wird in diesem Fall nicht fällig. Keine Entschädigung gibt es auch bei Feuer, Erdbeben, einem Vulkanausbruch, wegen außergewöhnlicher Wetterverhältnisse oder politischer Instabilität.

Was steht Passagieren für die Wartezeit am Flughafen zu? Generell ist die Airline verpflichtet, ihre Passagiere ab zwei Stunden Verspätung zu verpflegen. Häufig werden dazu Verpflegungsgutscheine ausgegeben, die in Airport-Cafés und -Restaurants eingelöst werden können. Außerdem muss die Fluggesellschaft den betroffenen Reisenden zwei Telefonate, E-Mails oder Faxe ermöglichen. Sollte der Flug sogar erst am nächsten Tag starten, steht den Passagieren eine Unterkunft sowie der Transfer zum/vom Hotel zu.

Wie können Passagiere ihr Recht einfordern? Passagiere sollten sich in jedem Fall von der Fluggesellschaft die Verspätung am Flughafen oder nachträglich schriftlich bestätigen lassen - möglichst mit einem Vermerk über den konkreten Grund für die Verspätung. Um Kosten später besser einfordern zu können, sollen alle Belege für Hotel-, Transfer- und Verpflegungskosten aufbewahrt werden. Um sich ggf. mit anderen Betroffenen zusammenschließen und Forderungen gemeinsam einfordern zu können, sollte man sich Kontaktdaten von Mitreisenden notieren. Eine Ausgleichszahlung muss bei der Airline schriftlich eingefordert werden. Das Schreiben sollte die Flugnummer, das Datum des Fluges, die planmäßige und die tatsächliche Ankunftszeit, eine genaue Schilderung des Flugverlaufs sowie natürlich der geforderte Betrag beinhalten.

Wie sollten Pauschalreisende reagieren? Wenn der Flug zum Urlaubsort nicht stattfinden kann, sollten Reisende zunächst ihren Veranstalter informieren. „Er muss Gelegenheit bekommen, den Mangel zu beheben“, erklärt Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Verkürzt sich die Reisezeit, kann man entsprechend den Reisepreis mindern. Wird die Reise erheblich kürzer und schrumpft etwa von sieben auf fünf Tage, gilt sie als gescheitert, sagt Fischer-Volk. „Dann können Reisende zurücktreten und den Reisepreis zurückverlangen.“ Unter Umständen haben sie auch einen Anspruch auf Schadenersatz - und zwar gegenüber Veranstalter und Airline. Gegenüber dem Veranstalter seien das 75 Euro pro Person und Tag aufgrund „entgangener Urlaubsfreuden“.

Welche Fristen gelten für die Ansprüche? Gegenüber Reiseveranstaltern haben Urlauber bis vier Wochen nach dem ursprünglichen Vertragsende - also dem terminierten Ende der Reise - Zeit, um Entschädigungen geltend zu machen. Bei Flugreisen haben sie viel länger Zeit, nämlich bis zu drei Jahre.

Die VC nannte zunächst keine Termine für die geplanten Ausstände, um Gegenmaßnahmen zu erschweren. Die Weihnachtstage sollen aber bis einschließlich 26. Dezember nicht bestreikt werden.

Ziel der europaweit koordinierten Aktionen seien marktgerechte Arbeits-und Vergütungsbedingungen, erläuterte die Pilotengewerkschaft VC. Maßstab seien hier die Tarifbedingungen der Tuifly, die wie Ryanair eine Flotte von Boeing 737 betreibt.

Zuvor hatte die Gewerkschaft die Piloten unterstützt, eine Tarifkommission zu gründen. Sie werden vom hauptamtlichen VC-Tarifexperten Ingolf Schumacher unterstützt, der bereits den harten Konflikt bei der Lufthansa ausgefochten hat.

Ryanair hat bislang keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Sprecher Robin Kiely verwies in der Vergangenheit auf Lohnerhöhungen und Dienstplanverbesserungen, die mit den lokalen Piloten-Ausschüssen verhandelt worden seien. Dieses Vorgehen sei vom Obersten Gerichtshof in Irland als rechtmäßig genehmigt worden. Die Behauptungen der deutschen Gewerkschaften seien ohne Grundlage.

Ryanair-Chef Michael O'Leary hat bisher jegliche Verhandlungen mit Gewerkschaften abgelehnt und stattdessen mit lokalen Pilotenvertretungen innerhalb des Unternehmens gesprochen. In den vergangenen Monaten hatte sich Widerstand gegen die nach irischem Recht organisierten Arbeitsbedingungen geregt, die unter anderem einen hohen Anteil von Leiharbeitern im Cockpit zulassen. O'Leary hat die VC in der Vergangenheit stets als "Gewerkschaft der Lufthansa" abgelehnt.

Auch die deutsche Kabinengewerkschaft Ufo will mit Ryanair über einen nationalen Tarifvertrag für die in Deutschland stationierten Flugbegleiter verhandeln und wirbt dafür in der Belegschaft um Mitglieder. (dpa)