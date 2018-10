Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

31.10.2018 Frankfurt/Main. Dank des Rückenwinds von der Wall Street könnte der Dax den schwierigen Monat Oktober noch versöhnlich beenden. Der deutsche Leitindex unternahm einen neuen Erholungsversuch: Er stieg in der ersten Handelsstunde um 1,37 Prozent auf 11.441,53 Punkte.

Für den Oktober, in dem die internationalen Handelsspannungen und der Konflikt zwischen Italien und der Europäischen Union wegen Italiens Haushalt die Stimmung getrübt haben, steuert das Börsenbarometer dennoch auf ein sattes Minus von rund sechseinhalb Prozent zu. Es wäre die schwächste Monatsbilanz seit Januar 2016.

Nach einem freundlichen Wochenauftakt hatte der Dax am Dienstag nicht an diese Entwicklung anknüpfen können und knapp ein halbes Prozent tiefer geschlossen. Doch nachdem die Hoffnung auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt den US-Börsen deutliche Gewinne beschert hat, die auch die Aktienkurse in Asien anschoben, ging es für den Dax ebenfalls bergauf.

Der MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen notiert sind, stieg am Mittwochvormittag um 1,41 Prozent auf 24.021,31 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,64 Prozent auf 3198,81 Zähler hoch.

Unter den Dax-Favoriten profitierten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon mit plus dreieinhalb Prozent von guten Branchenvorgaben aus den USA. Die Titel des hiesigen Infineon-Branchenkollegen und Apple-Partners Dialog Semiconductor wurden zudem von guten Geschäftszahlen beflügelt: Sie verteuerten sich als einer der besten Werte im SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen um fast sieben Prozent.

Beim Sportartikelhersteller Adidas sorgten die vortags euphorisch aufgenommenen Zahlen des US-Rivalen Under Armour für Rückenwind: Die Aktien legten im Dax um mehr als zwei Prozent zu. Airbus gehörten trotz plus 1,20 Prozent zu den schwächeren Werten im MDax. Die Geschäfte im dritten Quartal liefen zwar besser als erwartet. Doch wegen der Probleme des Triebwerksherstellers Rolls-Royce musste der Flugzeugbauer seine Produktionspläne für 2018 kappen. (dpa)