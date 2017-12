Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

06.12.2017 Frankfurt/Main. Schwache Börsenvorgaben aus Übersee haben den Dax am Mittwoch wieder klar unter die 13 000-Punkte-Marke gedrückt.

Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,99 Prozent auf 12 919,55 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte das Börsenbarometer seine deutlichen Verluste vom Freitag ausgebügelt, war anschließend aber kaum von der Stelle gekommen.

Nachricht des Tages war der Kurssturz des Möbelhändlers Steinhoff: Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Markus Jooste angesichts von Bilanzunregelmäßigkeiten und der abgesagten Zahlenvorlage für das abgelaufene Geschäftsjahr verlor die Aktie über zwei Drittel ihres Werts.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte, in dem die Steinhoff-Aktie gelistet ist, sackte in der Folge um deutliche 2,76 Prozent auf 26 234,24 Punkte ab. Damit steuerte er auf den größten prozentualen Tagesverlust seit Ende Juni 2016 zu, als das britische Referendum für den Abschied aus der EU für Verwerfungen gesorgt hatte.

Den Gesamtmarkt belasteten jedoch andere Dinge: Die jüngste Euphorie über die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump ist verflogen, da diese die amerikanische Notenbank Fed zwingen könnte, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.

Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,99 Prozent auf 2465,89 Zähler zurück. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Minus von 0,81 Prozent auf 3541,73 Punkte zu Buche.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,14 Prozent auf 141,76 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,07 Prozent auf 163,71 Punkte. Der Euro kostete 1,1808 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1847 (Montag: 1,1865) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8441 (0,8428) Euro. (dpa)