Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

14.12.2017 Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat seine zunächst leichten Einbußen am späten Vormittag ausgeweitet. Der nach der US-Notenbanksitzung wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegene Eurokurs habe die Kurse belastet, hieß es aus dem Handel.

Die Fed hatte den Leitzins am Mittwoch wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Nun warten die Investoren auf mögliche Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB), die am frühen Nachmittag ihre Beschlüsse bekanntgeben und erläutern wird.

Der Dax verlor zuletzt 0,57 Prozent auf 13.050,52 Punkte und knüpfte damit an seinen moderaten Vortagesverlust an. Der MDax sank am Donnerstagmittag um 0,45 Prozent auf 26.064,29 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,26 Prozent auf 2529,64 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte ein halbes Prozent ein.

Unter den Einzelwerten standen die Fraport-Aktien wegen positiver Analystenbewertungen mit einem Plus von zuletzt 3,2 Prozent im Anlegerfokus. Mit einem Kursgewinn von rund 60 Prozent im laufenden Jahr sind Fraport fünftbester Wert im MDax.

Die von einem Bilanzskandal zuletzt kräftig durchgeschüttelten Steinhoff-Aktien schwankten auch am Donnerstag stark. Sie verloren zuletzt weitere 12 Prozent auf 0,58 Euro, blieben damit aber deutlich über dem Rekordtief der Vorwoche bei 0,35 Euro.

Nach aktuellen Geschäftszahlen von Bertrandt sanken die Aktien des Ingenieurdienstleisters um 1,9 Prozent. In den vergangenen fünf Wochen waren sie jedoch um mehr als 20 Prozent gestiegen.

Die Commerzbank stufte die Aktien der SGL Group nach ihrem guten Lauf von "Hold" auf "Reduce" ab und senkte das Kursziel von 12 auf 9 Euro. Die Anteilsscheine des Kohlenstoffspezialisten verbilligten sich daraufhin am SDax-Ende um 5,5 Prozent. (dpa)