Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

15.03.2017 Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch verhalten optimistisch gezeigt: Am Morgen stand der deutsche Leitindex Dax mit zuletzt 0,31 Prozent im Plus bei 12.025,53 Punkten.

In den vergangenen fünf Handelstagen hatte es das Börsenbarometer bisher nicht nachhaltig über die Hürde von 12.000 Punkten geschafft, da sich die Anleger vor der Fed-Zinsentscheidung nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollten.

Auch der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax konnte im frühen Handel etwas zulegen - hier stand zuletzt ein Plus von 0,29 Prozent auf 23.494,98 Punkte zu Buche. Der Technologie-Index TecDax verlor indes 0,18 Prozent auf 1974,76 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,35 Prozent auf 3411,17 Punkte.

Die US-Notenbank Fed wollte um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Entscheidung bekanntgeben. Am Markt wird fest mit einer weiteren Leitzins- Anhebung gerechnet - es wäre das dritte Mal nach der Finanzkrise. Bei der anschließenden Pressekonferenz mit Fed-Chefin Janet Yellen steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob sie Hinweise auf künftig schneller steigende Zinsen geben wird.

Auf Unternehmensseite haben die Investoren einen großen Zahlenreigen zu verdauen. Einen Tag nach dem Konkurrenten RWE zog auch der Essener Versorger Eon Bilanz. Trotz eines Milliardenverlusts von 16 Milliarden seien die Resultate besser als befürchtet ausgefallen, sagten Branchenkenner. Der Ausblick auf 2017 sei hingegen durchwachsen. Die Eon-Aktie drehte nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und rutschte zuletzt um mehr als 4 Prozent ab. Auslöser waren nach Einschätzung von Beobachtern Aussagen des Managements, bald über die Aufnahme von frischem Geld zu entscheiden.

Ein laut Börsianern unerwartet vorsichtiger Gewinnausblick des weltgrößten Rückversicherers Munich Re setzte dessen Anteile unter Druck. Die Papiere fielen um mehr als 1 Prozent zurück.

Europaweit waren Rohstoffwerte und Banken gefragt, was sich ebenfalls im Leitindex niederschlug: Commerzbank-Aktien führten den Dax mit einem Aufschlag von mehr als 2 Prozent an, Anteile am Stahl- und Technologiekonzern Thyssenkrupp präsentierten sich mit mehr als 1 Prozent Kursplus. Die Adidas-Papiere profitierten von einer frischen Kaufempfehlung der Commerzbank und verteuerten sich um rund 1 Prozent. (dpa)