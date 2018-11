Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

15.11.2018 Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auf Tauchstation gegangen. Der Dax notierte zuletzt 0,25 Prozent tiefer bei 11.383,68 Punkten.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, verlor 1,05 Prozent auf 23.782,70 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,38 Prozent auf 3193,25 Zähler abwärts.

"Die Brexit-Verhandlungen, die extreme Volatilität bei US-Technologieaktien und die Unsicherheit über Italiens Haushaltspläne haben ihre Spuren an der Frankfurter Börse hinterlassen", stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest.

Autowerte wurden am Donnerstag gemieden. Wie der europäische Branchenverband Acea mitteilte, fiel die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern im Oktober kräftig. Die Aktien von Volkswagen, BMW, Daimler und Continental verzeichneten Abgaben zwischen 0,9 und 2,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten reagierten die Henkel-Papiere mit einem Kursanstieg von 2 Prozent an der Dax-Spitze auf die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns.

Aktien von K+S kamen unter stärkeren Verkaufsdruck und büßten zuletzt 2,6 Prozent an Wert ein. Der Dünger- und Salzkonzern hat den Jahresausblick wegen des trockenen Sommers erwartungsgemäß gesenkt.

Die Titel der Aareal Bank sackten um 3,8 Prozent ab, nachdem die Commerzbank sie von "Buy" auf "Hold" abgestuft hatte. Bechtle-Titel setzten ihre steile Talfahrt mit minus 7,7 Prozent fort. Hier gab es eine Abstufung durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux.

Die Sixt-Stammaktien verteuerten sich nach dem detaillierten Quartalsbericht um 3,7 Prozent. Die Resultate hätten den Erwartungen entsprochen, erklärte Analyst Christian Weitz von der Baader Bank.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,24 Prozent am Vortag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex gewann 0,21 Prozent auf 141,28 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 160,68 Zähler. Der Eurokurs zeigte sich relativ stabil knapp über der Marke von 1,13 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1296 Dollar festgesetzt. (dpa)