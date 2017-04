Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

25.04.2017 Frankfurt/Main. Dax und MDax haben nach einem fulminanten Wochenstart heute weitere Rekorde aufgestellt. Der Dax stieg am Morgen bis auf 12 481 Punkte.

Zwar bröckelten die Gewinne bis zur Mittagszeit wieder ab, der Leitindex hielt sich aber mit minus 0,02 Prozent auf 12452,69 Punkte stabil. Tags zuvor war er bereits um 3,4 Prozent hochgesprungen.

Der MDax rückte zuletzt um 0,06 Prozent auf 24 607,92 Punkte vor. Seine Bestmarke hatte der Index der mittelgroßen Werte zuvor bei 24 634 Punkten erreicht. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,64 Prozent auf 2077,06 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,24 Prozent zu.

Nach dem Etappensieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich rechnen die Anleger nun mit einem auch künftig europa- und wirtschaftsfreundlichen Kurs im zweitwichtigsten Industrieland Europas. Das sorgt für Risikobereitschaft und damit für Aktienkäufe.

Die Blicke richten sich zudem wieder auf die Berichtssaison, die zunehmend an Fahrt gewinnt. Die Aktien von SAP kletterten nach durchwachsenen Quartalszahlen auf ein neues Rekordhoch bei 94,22 Euro. Zuletzt legten sie noch um 0,72 Prozent auf 93,66 Euro zu. Favorit im Dax waren die Anteilsscheine der Merck KGaA mit plus 2,92 Prozent. Sie profitierten vom geplanten Verkauf der Sparte Biosimilars an den Medizinkonzern Fresenius.

Verluste von 3,00 Prozent mussten Continental-Anleger hinnehmen, denn der Autozulieferer will in den kommenden Jahren mehr Geld in die Entwicklung seiner Elektroantriebe stecken. Bis 2021 wird das wohl rund 300 Millionen Euro mehr an Aufwendungen erfordern, weshalb die Ziele für die Antriebssparte bis 2019 leicht gesenkt wurden. (dpa)