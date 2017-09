Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

05.09.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat nach seinem trüben Wochenstart wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Allerdings hielten sich die Gewinne zunächst in Grenzen. In der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex um 0,42 Prozent auf 12 153,63 Punkte zu.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,32 Prozent auf 24 789,98 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,23 Prozent auf 2302,19 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,29 Prozent auf 3440,50 Punkte hoch.

Zwar habe der Schreck über den jüngsten Atomtest Nordkoreas nicht allzu lange angehalten, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG mit Blick auf das nur moderate Vortagsminus. "Dennoch könnte die Krise auf der koreanischen Halbinsel noch eine Weile die Börsianer beschäftigen. Aber auch die andauernde Euro-Stärke dürfte an den europäischen Finanzmärkten ein Thema bleiben." Ein starker Euro - zuletzt notierte er knapp unter 1,19 US-Dollar - erschwert den Export.

Im Dax eroberten die Aktien von Merck KGaA am Dienstagvormittag mit plus 2,29 Prozent den ersten Platz. Das Pharma- und Spezialchemieunternehmen will sich möglicherweise von seinem Geschäft mit rezeptfreien Produkten für die Selbstmedikation (Consumer Health) trennen und bereitet derzeit strategische Optionen für den Bereich vor. Diese umfassten auch eine mögliche vollständige oder teilweise Veräußerung sowie strategische Partnerschaften, so Merck.

Im MDax und TecDax ernteten die Papiere des Spezialchemiekonzerns Lanxess sowie des Biotech-Unternehmen Morphosys schon kurz vor ihren Kapitalmarktveranstaltungen Vorschusslorbeeren: Sie legten um 0,78 beziehungsweise 1,75 Prozent zu. Die Lanxess-Titel hatten schon am Montagnachmittag von der Hoffnung auf Details zum laufenden Konzernumbau profitiert, der einem Experten zufolge die Ertragskraft verbessern könnte. (dpa)