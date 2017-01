Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes.

02.01.2017 Frankfurt/Main. Lange sah es so aus, als würde das Börsenjahr 2016 trübe enden. Doch im Dezember zogen die Kurse auf einmal steil an. Alle Sorgen der Vergangenheit schienen wie weggeblasen.

Belastet von durchwachsenen Konjunkturdaten aus China hat der deutsche Aktienmarkt einen schwächeren Start in die Woche und ins neue Jahr hingelegt.

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hatte sich im Dezember etwas stärker eingetrübt als von Experten erwartet. Da viele Börsen rund um den Globus am Montag geschlossen sind - wie in Japan, Großbritannien und den USA - dürfte es dem hiesigen Handel an Impulsen fehlen.

Der Dax sank in den ersten Sitzungsminuten um 0,50 Prozent auf 11 423,65 Punkte. Im Jahr 2016 hatte der deutsche Leitindex dank eines Schlussspurts im Dezember um fast 7 Prozent zugelegt. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gab am Montag um 0,09 Prozent auf 22 169,13 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,15 Prozent auf 1809,05 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es 0,46 Prozent nach unten. (dpa)