Börse Frankfurt

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

23.02.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat einen neuen Angriff auf die Marke von 12 000 Punkten gestartet. Bereits am Mittwoch war der deutsche Leitindex erstmals seit April 2015 über diese Hürde gestiegen, letztlich aber wieder knapp darunter gefallen.

Am Donnerstag notierte er im frühen Handel 0,04 Prozent höher bei 12 002,80 Zählern. Insgesamt zeigte sich der Aktienmarkt zur Börseneröffnung noch ohne klare Tendenz. Fehlende Impulse von den Handelsplätzen in Übersee hielten die Anleger zunächst in der Defensive.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, stieg um 0,05 Prozent auf 23 624,98 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,26 Prozent auf 1924,88 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,14 Prozent auf 3344,05 Punkte vor.

Die Wall Street hatte am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd eine Atempause eingelegt, an den asiatischen Börsen ging es überwiegend abwärts. Auch der am Vortag deutlich gesunkene Euro-Kurs zeigte sich zunächst relativ stabil. Die am Vorabend veröffentlichten geldpolitischen Einschätzungen der US-Notenbank Fed wurden an den Märkten etwas zurückhaltender interpretiert als bislang.

Für Bewegung sorgte die Berichtssaison der Unternehmen. Unter anderem haben der Konsumgüterkonzern Henkel und das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 ihre Bücher geöffnet. Papiere von Henkel notierten 0,8 Prozent im Minus. Titel von ProSiebenSat.1 bewegten sich ebenfalls 0,8 Prozent unter dem Vortages-Schlusskurs.

Die Aktien von TAG Immobilien reagierten mit einem Kursanstieg von 2,3 Prozent auf einen optimistischeren Ausblick für 2017. Die Titel von Dialog Semiconductor standen nach der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen mit einem Gewinn von mehr als 8 Prozent einsam an der Spitze des TecDax. Der Chiphersteller peilt nach einem schwachen Jahr 2016 wieder ein ordentliches Umsatzwachstum an.

Enttäuschend aufgenommene Geschäftszahlen von Adva Optical beförderten die Papiere des Telekom-Ausrüsters um 6,5 Prozent nach unten und damit auf den letzten Platz im TecDax. Die Anteilsscheine von Rocket Internet sackten um mehr als 9 Prozent ab. Grund waren Marktspekulationen, wonach die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik für 10,9 Millionen ihrer Rocket-Aktien neue Besitzer sucht. Platziert würden die Papiere, die rund 6,6 Prozent der ausgegebenen Aktien entsprächen, in einer Spanne zwischen 19 und 20 Euro, hieß es. Kinnevik hält bislang 13,2 Prozent an dem des Start-up-Entwickler. (dpa)