16.03.2018 Frankfurt/Main. Am sogenannten Hexensabbat ist der Dax mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.

Wegen einer technischen Panne eröffnete die Börse in Frankfurt eine gute Dreiviertelstunde später. Mit einem Plus von 0,41 Prozent auf 12.395,79 Punkte setzte der Leitindex seine Erholung seit Wochenmitte damit fort.

Am großen Verfallstag an der Börse, Hexensabbat genannt, laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Am Kassamarkt kann dies für größere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,07 Prozent auf 25.842,23 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,36 Prozent höher auf 2707,14 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,28 Prozent zu. (dpa)