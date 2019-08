Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

27.08.2019 Frankfurt/Main. Nach einem zähen Auftakt hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt breit gemacht. Der Dax baute die Gewinne vom Wochenbeginn um 0,62 Prozent auf 11.730,02 Punkte aus.

Am Vortag hatten Signale der Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China die Anleger wieder ein wenig hoffnungsvoller gestimmt. Dieser verhaltene Optimismus hielt auch am Dienstag an. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,73 Prozent auf 25.181,93 Zähler nach oben. (dpa)