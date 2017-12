Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

07.12.2017 Frankfurt/Main. Dem Dax ist am Donnerstag wieder der Sprung über die seit Wochen umkämpfte Marke von 13.000 Punkten gelungen. Der deutsche Leitindex machte seine Vortagesverluste fast wieder wett und ging mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 13.045,15 Punkte aus dem Handel.

Er ist nun seit Mitte November in einer engen Handelsspanne zwischen 12.800 und 13.200 Punkten gefangen.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt könnte aber schneller kippen als gedacht und erneut für einen kräftigen Dämpfer sorgen, schrieb Analyst Timo Emden vom Research-Dienst DailyFX Deutschland. Emden verwies auf die weiterhin schwelende Nordkorea-Krise sowie die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, was auf heftige Kritik vor allem in der arabischen Welt stieß.

Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,54 Prozent auf 2488,10 Zähler hoch. Der erneute Kurssturz des Möbelhändlers Steinhoff ließ den MDax um weitere 0,93 Prozent auf 26.132,91 Punkte sinken. Bereits zur Wochenmitte hatte der Index der mittelgroßen deutschen Werte mehr als 2 Prozent eingebüßt.

Nachdem die Steinhoff-Papiere bereits am Mittwoch fast zwei Drittel an Wert verloren hatten, ging es nun um mehr als 46 Prozent bergab auf 0,595 Euro. Am Vortag hatte das Unternehmen im schwelenden Bilanzskandal die Notbremse gezogen und sich wegen Unregelmäßigkeiten in den Büchern von seinem Chef Markus Jooste getrennt. Zudem verschob Steinhoff die Vorlage der Jahreszahlen.

Eilig angekündigte Maßnahmen wie zum Beispiel der Verkauf von Randgeschäften konnten die Anleger ebenso wenig beruhigen wie die Nachricht, dass sich das Unternehmen nun offenbar schnell mit wichtigen Kreditgebern treffen will.

Zu den Favoriten im Dax gehörten die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW), die sich mit einem Plus von gut 2 Prozent etwas von ihren jüngsten Verlusten erholten. An der Index-Spitze setzten die Papiere des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 ihre Mitte November begonnene Erholung fort und zogen um rund 3 Prozent an.

Positiv aufgenommene Geschäftszahlen des US-Chipkonzerns Broadcom stützten zumindest einige deutsche Branchentitel. Im MDax hatten die Aktien des Lichttechnikkonzerns Osram, der mit optoelektronischen Halbleitern in diesem Bereich tätig ist, die Nase vorn und gewannen mehr als 3 Prozent.

Der Kraftwerksbetreiber Uniper konnte die Anleger indes weder mit der versprochenen Dividendenerhöhung noch mit seinen Wachstumsplänen überzeugen: Die Aktien verloren fast 2 Prozent.

Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 3573,13 Punkte nach oben. Der Pariser Leitindex CAC 40 legte ebenfalls zu, während der FTSE 100 in London etwas nachgab. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Börsenschluss in Europa moderat im Plus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,14 Prozent am Vortag auf 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex verharrte bei 141,76 Punkten. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 163,57 Punkte. Der Kurs des Euro gab nach. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1786 (Mittwoch: 1,1817) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8462) Euro. (dpa)