19.02.2018 Frankfurt/Main. Nach der jüngsten Erholung ist der deutsche Aktienmarkt am Montag leicht in die roten Zahlen geraten. Der Dax rutschte um 0,34 Prozent auf 12.409,18 Punkte ab.

In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex mit Gewinnen von knapp 3 Prozent einen Teil des vorangegangenen Kursrutsches wieder aufgeholt. Die Anleger reagierten zu Wochenbeginn zunächst vorsichtig - im Laufe der Woche werden einige wichtige Konjunktur- und Unternehmensdaten erwartet.

Auch die anderen deutschen Aktienindizes lahmten am Montag: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kam mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 26.152,41 Zähler kaum von der Stelle, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,40 Prozent auf 2567,80 Punkte nachgab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,32 Prozent auf 3415,93 Punkte.

Die Aktien von Dax-Schlusslicht Daimler büßten nach einem Bericht im Zuge der US-Abgasaffäre über 2 Prozent ein. Dies drückte auch bei den Papieren der Konkurrenz auf die Stimmung: Für BMW ging es um 0,73 Prozent nach unten, die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) verloren 0,32 Prozent.

Siemens-Titel legten um 0,41 Prozent zu. Der Startschuss für den Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers wirkte positiv. Nach den geltenden Regularien könnte die Erstnotierung damit noch im März erfolgen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,52 Prozent am Freitag auf 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 138,88 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,15 auf 158,25 Punkte. Der Euro sank am Nachmittag auf 1,2383 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2464 (Donnerstag: 1,2493) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8023 (0,8005) Euro. (dpa)