Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

05.12.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat seiner starken Entwicklung vom Vortag Tribut gezollt. Am Nachmittag konnte der deutsche Leitindex seine Verluste aber wieder ein wenig eindämmen.

"Nach der gestrigen Rally gönnt sich der Markt eine Verschnaufpause", kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Zuletzt stand der Dax 0,40 Prozent tiefer bei 13 006,80 Punkten.

Ähnlich erging es den deutschen Nebenwerte-Indizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,49 Prozent auf 26 803,85 Zähler, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,97 Prozent auf 2466,22 Punkte einbüßte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,32 Prozent auf 3564,87 Punkte.

Im Dax führte der Immobilienkonzern Vonovia mit einem Kursanstieg von 2,00 Prozent die Gewinnerliste an. Im aktuellen, von Vorsicht geprägten Umfeld seien Aktien aus der Immobilienbranche wie Vonovia klar als "sicherer Hafen" gefragt, sagte ein Börsianer.

Dahinter legten die Titel der Deutschen Börse um 1,67 Prozent zu. Der Börsenbetreiber legt zusätzlich zu einem erst im November gestarteten 200 Millionen Euro schweren Aktienrückkauf für das kommende Jahr ein weiteres Kaufprogramm in gleicher Größenordnung auf.

Die Aktien von BMW trotzten mit plus 0,26 Prozent Vorwürfen der Deutschen Umwelthilfe (DUH), wonach der Autobauer in einem Diesel-Modell eine Abschalteinrichtung eingesetzt haben könnte. Das seien nicht die ersten Vorwürfe gegen BMW in diese Richtung, kommentierte ein Börsianer.

Die Vorzugsaktien von Konkurrent Volkswagen setzten indes mit minus 1,36 Prozent ihre jüngste Talfahrt nach der vorangegangenen Erholung fort und waren Schlusslicht im deutschen Leitindex.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,56 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,01 Prozent auf 163,29 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1839 US-Dollar. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1865 (Freitag: 1,1885) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8428 (0,8414) Euro. (dpa)