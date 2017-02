Börse Frankfurt

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

03.02.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat nach einem starken Arbeitsmarktbericht aus den USA moderat im Plus geschlossen. Der deutsche Leitindex war am Freitag in einer ersten Reaktion zunächst bis knapp unter 11 700 Punkte gestiegen, bevor er seine Tagesgewinne fast komplett einbüßte und schließlich 0,20 Prozent höher bei 11 651,49 Punkten aus dem Handel ging.

Auf Wochensicht kostete die etwas abgeebbte Euphorie über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump den Dax allerdings 1,38 Prozent.

MDax und TecDax hingegen präsentierten sich am Freitag uneinheitlich: Während der deutsche Index für mittelgroße Unternehmen um 0,10 Prozent auf 22 644,50 Punkte zulegte, gab der Technologie-Index um 0,16 Prozent auf 1854,88 Punkte nach.

In den USA waren im Januar überraschend viele neue Stellen geschaffen worden. Börsianer verwiesen zudem auf einen immer noch eher geringen Anstieg der Löhne. Dennoch sah Marktanalyst Jochen Stanzl von dem Handelshaus CMC Marktes die Notenbank Fed in puncto Zinserhöhungen weiter unter Druck, da Trump auf eine zusätzliche Beschleunigung des Stellenwachstums in den Vereinigten Staaten dränge. Da steigende Zinsen Aktien gegenüber Anleihen in einem ungünstigeren Licht erscheinen ließen, hätten die Arbeitsmarktdaten den Dax letztlich nur kurz beflügelt. (dpa)