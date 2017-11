Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

28.11.2017 Frankfurt/Main. Leicht aufwärts ist es heute mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt gegangen. Der Dax stabilisierte sich am Nachmittag mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 13 035,71 Punkte wieder über der Marke von 13 000 Punkten. Viel Aufwärtspotenzial machten Börsianer jedoch nicht aus.

Schon seit zwei Wochen pendelt der Dax bereits um die Marke von 13 000 Punkten. Zuvor hatte er Anfang Oktober bei 13 525 Zählern ein Rekordhoch erreicht.

Der MDax legte am Dienstag um 0,34 Prozent auf 26 724,64 Punkte zu und der TecDax um 0,02 Prozent auf 2549,82 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, rückte um 0,46 Prozent auf 3580,45 Punkte etwas stärker vor.

Weil es an kursbewegenden Nachrichten mangelte, dominierten Analystenaussagen das Geschehen bei den Einzelwerten: BMW-Aktien fielen um 0,7 Prozent. Ein Kursplus von 0,6 Prozent verbuchten Lufthansa-Aktien.

Papiere des Hamburger Hafenbetreibers HHLA legten leicht zu, nachdem das Bundesverwaltungsgericht eine Klage gegen die für die HHLA wichtige Vertiefung der Elbe abgelehnt hatte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Montag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 141,56 Punkte. Der Bund Future rückte um 0,02 Prozent auf 163,20 Punkte vor. Der Euro trat zum US-Dollar knapp unter 1,19 auf der Stelle. (dpa)