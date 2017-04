Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

04.04.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat am Dienstag wieder zugelegt, aber noch keinen Rekord aufgestellt. "Zwar lockt das Allzeithoch bei knapp 12.400 Dax-Punkten, andererseits laden die entsprechend ambitionierten Kurshöhen auch zu Gewinnmitnahmen ein", kommentierte Börsenexperte Gregor Kuhn vom Broker IG.

Der deutsche Leitindex schloss mit plus 0,21 Prozent bei 12.282,34 Punkten. Am Vortag hatte er sich im Verlauf bis auf 15 Punkte seiner knapp zwei Jahre alten Bestmarke von 12.390 Zählern genähert, dann aber etwas verloren.

Der Index mittelgroßer Werte MDax stieg am Dienstag um 0,31 Prozent auf 23.969,84 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,53 Prozent auf 2045,88 Punkte vor.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten Autowerte. Die Papiere von Volkswagen, Daimler und BMW büßten jeweils mehr als 1 Prozent ein. Die US-Verbraucher hatten sich im März beim Autokauf überraschend stark zurückgehalten. Der US-Automarkt zeige immer mehr Schwächesignale, sagte Analyst Tim Schuldt von der Investmentbank Equinet. Obwohl die Hersteller immer kräftiger mit Rabatten nachhelfen, wurde die Branche im März verglichen mit dem Vorjahreszeitraum erneut weniger Neuwagen los.

Bei der Deutschen Bank drehte sich erneut viel um die laufende Kapitalerhöhung. Am letzten Handelstag der Bezugsrechte ging es für diese um fast 11 Prozent nach unten. Die Papiere der Deutschen Bank knickten im Sog zunächst um 3,8 Prozent ein, erholten sich im späten Handel jedoch und schlossen nur mit einem Minus von 0,67 Prozent.

Auch die übrigen europäischen Börsen tendierten freundlich. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,25 Prozent auf 3481,66 Punkte zu. An den Börsen in Paris und London ging es ebenfalls moderat nach oben. In den USA notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss rund 0,2 Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,10 Prozent am Montag auf 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 142,42 Punkte. Für den Bund Future ging es um 0,12 Prozent auf 162,33 Punkte nach oben. Der Kurs des Euro notierte unter dem Strich wenig verändert bei zuletzt 1,0662 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0651 (Montag: 1,0661) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9389 (0,9380) Euro. (dpa)