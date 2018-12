11.12.2018 Frankfurt/Main. Im Fahrwasser der robusten Wall Street hat der Dax einen Erholungsversuch unternommen. In der ersten Dreiviertelstunde kletterte der deutsche Leitindex um 0,71 Prozent auf 10.697,20 Punkte.

Tags zuvor war er noch auf ein weiteres Zweijahrestief abgesackt. In den USA hatte sich der Dow nach anfangs hohen Verlusten erholt und am Ende leicht im Plus geschlossen.

Der MDax mit den mittelgroßen Konzernen lag mit 0,20 Prozent im Plus bei 22.116,47 Punkten. Von seinem Tageshoch bei 22.286 Punkten kam er damit jedoch bereits wieder deutlich zurück. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um ein halbes Prozent.

"Positive Signale" machte Analyst Thomas Altmann von QC Partners beim Handelskonflikt zwischen den USA und China aus. Beide Staaten tauschten sich über einen Fahrplan für die Verhandlungen über ein Ende ihres Handelskrieges aus. "Anleger dürfen hier weiterhin auf eine langfristige Lösung hoffen", sagte Altmann. Gleichzeitig lasse aber der Brexit die Sorgenfalten wieder tiefer werden.

Die britische Premierministerin Theresa May will am Dienstag zu Gesprächen über den Brexit-Deal mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen. May hatte zuvor die für Dienstag geplante Abstimmung im Parlament über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abgesagt.

Besonders ins Auge sprangen nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Goldman Sachs die Papiere von Nordex im SDax mit einem Satz von 10 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brachen dagegen die Papiere der Hornbach Holding um 15 Prozent ein.

Abwärts ging es mit negativen Kommentaren von Merrill Lynch auch im MDax für den Spezialisten für Verbindungstechnik Norma und Beleuchtungsausrüster Hella mit Abschlägen von bis zu 4,5 Prozent. (dpa)