Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

07.03.2019 Frankfurt/Main. Sorgen um das Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt getrübt. Der Dax gab nach skeptischeren Prognosen der Europäischen Zentralbank um 0,60 Prozent auf 11.517,80 Punkte nach.

Die Bedenken der Anleger überlagerten dabei die Aussicht auf noch länger sprudelndes Billiggeld durch die Währungshüter.

Ähnlich wie beim Dax ging es auch in der zweiten deutschen Börsenreihe sowie an den europäischen Handelsplätzen abwärts - allen voran in den Banken-, Rohstoff- und Automobilsektoren. Der MDax verlor mit 1,02 Prozent auf 24.440,48 Punkte sogar noch etwas mehr als der Dax. (dpa)