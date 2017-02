Börse Frankfurt

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

27.02.2017 Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem schwachen Abschluss der Vorwoche am Rosenmontag wieder etwas stärker zugegriffen. Der Dax gewann letztlich 0,16 Prozent auf 11 822,67 Punkte.

Spekulationen um deutlich steigende öffentliche Investitionen und Steuersenkungen in den USA hätten die im Handelsverlauf erzielten leichten Dax-Verluste im späten Geschäft eingedampft, hieß es.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert sind, stieg um 0,08 Prozent auf 23 362,63 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,58 Prozent auf 1896,66 Punkte zu.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,16 Prozent auf 3309,30 Punkte nach oben. In Paris und London zeigten sich die Leitindizes kaum verändert. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gab zum europäischen Börsenschluss minimal nach.

Die Märkte warten mit Spannung auf eine Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress an diesem Dienstagabend (Ortszeit). Dort dürfte es unter anderem Details zu den Steuersenkungs- und Investitionsplänen geben. Am Montagnachmittag hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass Trump das US-Verteidigungsbudget um zehn Prozent oder 54 Milliarden US-Dollar anheben will. Diese Summe soll bei den meisten anderen Ministerien eingespart werden.

"Nachdem Trump die Märkte auf die Folter gespannt hat, brennen sie nun darauf, auch Details zu den bereits als "phänomenal" angekündigten Steuerplänen zu erfahren", sagte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Erwartungen dürften deshalb kaum höher sein, und die Wall Street ist schon in Vorfreude darauf mehr als heiß gelaufen. Wenn Trump nicht endlich liefert, könnten viele Träume und am Ende auch eine Börsenblase platzen", so Stanzl.

Thema des Tages aus Unternehmenssicht war das mögliche Aus der Fusion der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange (LSE). Hintergrund ist die Weigerung des Londoner Börsenbetreibers, den Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS zu veräußern. Diesen Schritt verlangen jedoch die Wettbewerbshüter der EU-Kommission. Die Anleger reagierten verschreckt und ließen die bereits für den Zusammenschluss eingereichten Aktien der Deutschen Börse 3,8 Prozent tiefer schließen.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen gaben um 0,9 Prozent nach. Die Folgen der Abgas-Manipulationen belasten den Autobauer weiter. Dennoch hatte der Konzern im vergangenen Jahr vor allem wegen seiner Stärke in China unter dem Strich einen Gewinn von 5,1 Milliarden Euro eingefahren, nach einem Rekordverlust von knapp 1,6 Milliarden Euro zuvor. Analyst Sascha Gommel von der Commerzbank nannte die vorläufigen Ergebnisse für das Schlussquartal aber wenig inspirierend.

Adidas-Aktien nahmen ihr Rekordhoch aus dem vergangenen Oktober bei 160,30 Euro wieder in Angriff. Auftrieb gaben Kaufempfehlungen der Analysten von UBS und RBC Capital. Die Papiere des Sportartikelherstellers legten an der Dax-Spitze um 3,9 Prozent zu.

Nordex-Papiere gerieten nach erneut negativen Analysteneinschätzungen weiter unter Druck und büßten 2,5 Prozent ein. Der Windkraftanlagenbauer hatte am Donnerstag seine Umsatzprognosen zurechtgestutzt. Der Kurs war daraufhin eingebrochen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,05 Prozent am Freitag auf minus 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 143,43 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab um 0,08 Prozent auf 166,18 Punkte nach. Der Euro kostete zuletzt 1,0626 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0587 (Freitag: 1,0609) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9446 (0,9426) Euro gekostet. (dpa)