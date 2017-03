Börse Frankfurt

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

08.03.2017 Frankfurt/Main. Nach einem zunächst mauen Verlauf hat der Dax zugelegt und die 12 000-Punkte-Marke zeitweise wieder übersprungen.

Gegen Mittag rückte der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent auf 11 997,14 Punkte vor, nachdem es in der Spitze bis auf 12 017 Punkte hinaufgegangen war. Stützend wirkte dabei nach wie vor das hohe Kursplus der Adidas-Aktien.

Anleger warten nun an diesem Nachmittag noch auf die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor der USA. Sie gelten als Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Am Donnerstag rücken dann die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus. Mit besonders viel Bewegung rechnen Anleger bis dahin am Aktienmarkt eher nicht.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank zuletzt um 0,21 Prozent auf 23 223,98 Punkte. Für den Technologie-Index TecDax ging es um 0,23 Prozent nach oben auf 1946,39 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,10 Prozent höher.

Im Dax steht Adidas im Rampenlicht. Für den Herzogenauracher Sportartikelkonzern läuft es zur Zeit richtig gut. So gut, dass der seit rund einem halben Jahr amtierende Vorstandschef Kasper Rorsted nun die Ziele für 2020 anhob. Händler sprachen zudem von sehr guten Zahlen für 2016. Die Begeisterung der Anleger drückte sich in dem Kursanstieg von rund 7 Prozent auf 171,00 Euro entsprechend aus. In der Spitze legten die Papiere bis auf ein neues Rekordhoch von 174,50 Euro zu. (dpa)