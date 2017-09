Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

07.09.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne ausgebaut. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,63 Prozent auf 12 291,32 Punkte zu.

Bereits am Mittwoch war das Börsenbarometer aus dem Abwärtstrend seit Ende Juni ausgebrochen.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte präsentierte sich mit plus 0,31 Prozent auf 24 771,92 Punkten freundlich. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,58 Prozent auf 2327,55 Zähler und näherte sich damit wieder dem höchsten Stand seit Februar 2001.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,35 Prozent hoch. An der Börse in Japan hatten die Anleger bereits zuvor erleichtert auf den abgewendeten Regierungs-Stillstand in den USA reagiert. Die Schulden-Obergrenze wurde überraschend um drei Monate verlängert. (dpa)