26.02.2018 Frankfurt/Main. Der Dax ist bis auf 12.600 Punkte geklettert. Die runde Marke erwies sich für den deutschen Leitindex dann jedoch als zu hohe Hürde.

Bis zum Nachmittag schmolzen die Gewinne bei 12.536,51 Punkten auf 0,42 Prozent ab. Auch der Technologiewerte-Index TecDax konnte sein Tageshoch von 2634 Punkten nicht verteidigen und lag zuletzt nur noch mit 0,64 Prozent vorn bei 2619,34 Punkten.

Robuster zeigte sich der MDax, der mit plus 0,63 Prozent auf 26.500,08 Punkten kaum vom zurückeroberten Terrain zurückweichen musste. Ähnlich viel gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Hauptgesprächsthema am Markt ist der milliardenschwere Einstieg des chinesischen Autobauers Geely mit fast 10 Prozent beim deutschen Traditionskonzern Daimler, der am frühen Freitagabend bekannt geworden war. "Wie immer in solchen Fällen geht es letztlich um Technologietransfer", schrieb Börsenbriefautor Hans Bernecker in seinem Morgenkommentar. Für den Einstieg werde Geely-Chef Li Shufu in China gefeiert.

Bei den Daimler-Aktionären kommt der neue Großaktionär dagegen weniger gut an - die Aktie fiel gegen den positiven Trend um ein halbes Prozent und war damit einer der schwächeren Werte im Dax. Für Marktteilnehmer kommt der Geely-Kauf zwar nicht überraschend, fällt aber deutlich größer aus als erwartet. UBS-Analyst Paul Gong erinnerte zudem daran, dass Geely bei Beteiligungsgesprächen mit Daimler zuvor noch abgeblitzt sei.

Gefragt waren derweil die Papiere von Volkswagen als bester Dax-Wert mit fast 3,5 Prozent Plus. Mit UBS, JPMorgan und Goldman Sachs bekräftigten drei große Investmenthäuser nach den Eckdaten für 2017 vom Freitag zum Wochenstart ihre Kaufempfehlungen.

Papiere der Deutschen Bank verbesserten sich derweil um ein halbes Prozent. Der Börsengang ihrer Vermögensverwaltungssparte DWS geht in die heiße Phase. Erwartet wird er noch vor Ostern. Dann hätte Deutsche-Bank-Chef John Cryan auf der Hauptversammlung im Mai einen greifbaren Erfolg seines Konzernumbaus vorzuweisen, mit dem er das verlustreiche Geldhaus wieder auf Vordermann bringen will.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,46 Prozent am Freitag auf 0,45 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 139,29 Punkte. Der Bund-Future lag kaum verändert bei 159,51 Punkten. Der Euro kostete zuletzt 1,2307 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2299 Dollar festgesetzt. (dpa)