Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

12.12.2017 Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in Deckung gegangen.

Der Dax notierte gegen Mittag 0,03 Prozent niedriger bei 13 120,23 Punkten. Der MDax rückte um 0,14 Prozent auf 26 152,07 Zähler vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,15 Prozent auf 2504,80 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,1 Prozent.

Leicht negative Impulse lieferten die verschlechterten Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten: So fiel der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Dezember um unerwartet deutliche 1,3 Punkte.

Am Mittwoch steht die als wahrscheinlich geltende Zinserhöhung der US-Notenbank Fed auf der Tagesordnung. Am Donnerstag folgen die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der englischen und schweizerischen Notenbanken.

Die zuletzt unter massiven Verkaufsdruck geratenen Papiere von Dialog Semiconductor setzten am Dienstag zu einer Erholung an und stiegen an der TecDax-Spitze um 3,6 Prozent. Der chinesische Konzern Huawei setzt bei seiner neuer SmartPhone-Baureihe Mate 10 auf Bauteile des Chip-Herstellers.

Die Papiere der von einem Bilanzskandal geplagten Steinhoff Holding erholten sich in der Spitze um 43 Prozent auf 0,841 Euro. Seit dem Rekordtief bei 0,35 Euro in der Vorwoche konnten sich die Aktien des Möbelkonzerns damit bereits mehr als verdoppeln.

Für Anleger ist dies aber ein schwacher Trost: Die Aktie hatte binnen einer Woche zwischenzeitlich fast 82 Prozent an Wert verloren. Inzwischen prüft die südafrikanische Finanzaufsicht möglichen Insiderhandel und auch die Börse in Johannesburg nimmt den Kursverlauf unter die Lupe. (dpa)