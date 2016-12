Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes.

30.12.2016 Frankfurt/Main. Am letzten Handelstag des Jahres ist wenig los an der Frankfurter Börse. Entsprechend richten sich die Blicke auf die Leistung im Gesamtjahr. Eine Branche ist der klare Verlierer.

Der Dax hat ein turbulentes Börsenjahr mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen. Er stieg kurz vor Schluss sogar noch auf ein Jahreshoch bei 11 481,66 Punkten.

Mit am Ende 11 481,06 Punkten hat der Leitindex im Laufe der vergangenen zwölf Monate rund 6,9 Prozent zugelegt. In seinem fünften gewinnbringenden Jahr in Folge profitierte er vor allem vom Endspurt nach dem Italien-Referendum. Zuvor hatten Sorgen um die Weltwirtschaft, das Brexit-Votum und der Wahlsieg Donald Trumps das Geschehen geprägt und den Dax auf eine Berg- und Talfahrt geschickt.

Der Dax schaffte am Freitag ein Plus von 0,26 Prozent. Der Handel endete einen Tag vor Silvester bereits um 14 Uhr. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen setzte seine jüngste Rekordjagd bis knapp an die 22 200 Punkte fort. Letztlich ging er 0,19 Prozent höher bei 22 188,94 Punkten über die Ziellinie. Der Technologiewerte-Index TecDax dagegen gab am Freitag knapp um 0,08 Prozent auf 1811,72 Punkte nach. (dpa)