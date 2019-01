Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

30.01.2019 Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich nach Eröffnung nicht allzuweit aus der Deckung gewagt.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,08 Prozent auf 11.210,11 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg indes um 0,14 Prozent auf 23.722,11 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,1 Prozent zu.

Die Berichtssaison setzte sich zur Wochenmitte in der ersten Börsenliga mit Wirecard und Siemens fort. Am Abend rückt dann die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsentscheidung in den Fokus. Ansonsten stehen die Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie das Thema Brexit im Mittelpunkt des Interesses. (dpa)