23.08.2018 Frankfurt/Main. Nach seiner jüngsten Stabilisierung hat sich der Dax am Donnerstag kaum nach vorne bewegt. Der Leitindex stand zuletzt 0,09 Prozent höher auf 12.397,39 Punkten. Im bisherigen Wochenverlauf hat er 1,5 Prozent dazu gewonnen.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat nun eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington an diesem Donnerstag weitere Strafzölle für Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar in Kraft setzte, schlug Peking umgehend zurück. Eine chinesische Delegation befindet sich zwar noch zu Gesprächen in Washington, wegweisende Entscheidungen werden aber zunächst nicht erwartet.

Die US-Währungshüter sehen den Handelskonflikt als größtes Risiko für die Wirtschaftsaussichten, wie das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte. Aktuell spreche die anhaltend robuste Konjunktur aber für weitere "graduelle" Leitzinsanhebungen. Damit unterstreiche die Zentralbank ihre Unabhängigkeit gegenüber Donald Trump, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Er glaubt nicht, dass sich die Fed vom US-Präsidenten einschüchtern lasse. Trump hatte sich zuletzt abermals wenig begeistert gezeigt von Zinsanhebungen und die Pläne der unabhängigen Notenbank kritisiert.

Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gab es Gewinne von 0,34 Prozent auf 26.773,93 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,62 Prozent auf 2954,49 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,23 Prozent.

Auf der Konjunkturagenda standen an diesem Donnerstag Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern in Deutschland. Sie zeigten für den Dienstleistungssektor ein etwas besseres, für die Industrie aber ein etwas schlechteres Ergebnis als erwartet. Am Nachmittag werden weitere Wirtschaftsdaten aus den USA sowie das Verbrauchervertrauen der Eurozone veröffentlicht.

Weiter im Blick stehen im Dax die Papiere von Continental. Nach der Gewinnwarnung am Vortag senkten nun weitere Analysten ihre Kursziele für die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers. Nach ihrem Vortages-Kursabsturz von mehr als 13 Prozent verloren die Anteile weitere 1,5 Prozent. (dpa)