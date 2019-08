Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

29.08.2019 Frankfurt/Main. Wieder optimistische Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Aussicht auf ein Ende der Regierungskrise in Italien haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nach oben befördert.

Der Dax notierte am Nachmittag 0,99 Prozent höher bei 11.816,86 Punkten und damit etwas unter seinem Tageshoch. Der MDax für mittelgroße Unternehmen stieg um 1,00 Prozent auf 25.355,11 Zähler.

Für die erneute Aufwärtsbewegung seien eher fehlende negative Impulse als wirkliche Kaufargumente verantwortlich, bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Das Wegfallen der politischen Risiken aus Italien sei ein Erleichterungsfaktor. Dennoch drohten weiterhin die Themen Handelsstreit und Brexit sowie Rezessionsängste das Börsengeschehen zu dominieren.

Bei den Unternehmen richteten sich die Augen am Donnerstag unter anderem auf die Bankenbranche. Die Deutsche Bank legte am Nachmittag um 0,88 Prozent zu, befand sich damit aber nur im Dax-Mittelfeld. Auf dem zweiten Platz im MDax landete die Aktie der Commerzbank mit plus 3,27 Prozent.

Aufwärts ging es auch für die BASF-Aktien, nachdem sich die Spekulationen um einen Verkauf des Pigmentgeschäfts nach Japan bestätigten. Die Aktien zogen zuletzt um 1,64 Prozent an. Die Konkurrenzpapiere von Covestro setzten sich mit plus 2,96 Prozent derweil sogar an die Dax-Spitze.

Einziger Verlierer im Dax waren die Aktien des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia mit minus 1,10 Prozent. Im Zuge der jüngsten Diskussionen um einen Mietendeckel in Berlin hatte die Aktie in den vergangenen Tagen bereits sichtlich Federn gelassen. Papiere der Deutsche Wohnen gaben am Nachmittag um 0,94 Prozent nach und landeten damit auf dem letzten Platz im MDax.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,70 Prozent am Vortag auf minus 0,69 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 147,09 Punkte. Der Bund-Future stagnierte bei 179,12 Punkten. Der Euro kostete zuletzt 1,1077 US-Dollar und war damit fast unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1083 (Dienstag: 1,1104) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9023 (0,9006) Euro. (dpa)