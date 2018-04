Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

30.04.2018 Frankfurt/Main. Angeführt von der Deutschen Telekom nach einem Fusionserfolg hat der Dax die Marke von 12.600 Punkten wieder in Angriff genommen.

In der ersten Handelsstunde der durch den Maifeiertag verkürzten Woche kletterte der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 12.605,83 Punkte.

Seit Mitte April hatte der Dax bereits mehrfach Anlauf auf 12.600 Punkte genommen, konnte die Schwelle jedoch jeweils nur im Handelsverlauf kurzzeitig überwinden.

Der MDax mit dem mittelgroßen Werten legte um 0,45 Prozent auf 25.975,61 Punkte zu. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es 0,20 Prozent auf 2631,12 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls leicht zu.

Papiere der Deutschen Telekom gewannen an der Dax-Spitze 2 Prozent. Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt nun doch den US-Rivalen Sprint - im dritten Anlauf. Bereits 2014 wollten die Unternehmen zusammengehen, damals scheiterte das Vorhaben an kartellrechtlichen Bedenken. Vor fünf Monaten war die Mega-Fusion zum zweiten Mal abgeblasen worden.

Im TecDax kletterten die Papiere von Rib Software nach Geschäftszahlen um fast 7 Prozent. Der Bausoftwarespezialist schaffte beim operativen Ergebnis im ersten Quartal zwar bei weitem nicht den Vorjahreswert. Bereinigt um den damaligen Verkauf von Softwarelizenzen an das Gemeinschaftsunternehmen YTWO sei jedoch eine Steigerung um gut ein Fünftel gelungen, so Analyst Dustin Mildner vom Investmenthaus Equinet. (dpa)