Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

28.07.2017 Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger ihre Blicke weiter nach unten gerichtet. Sie seien derzeit unsicher und nutzten selbst kleinste Erholungen zum Ausstieg, schrieben die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar.

Der Dax sank am Nachmittag um 0,51 Prozent auf 12 150,28 Punkte. Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit auf einen Verlust von 0,7 Prozent zu. Auf die jüngsten Daten zum Wirtschaftswachstum der USA hatte der Dax per Saldo kaum reagiert. Die US-Wirtschaft nahm nach einem schwachen Jahresstart im Frühjahr wieder Fahrt auf.

Die Hoffnung auf eine Erholung in Richtung 13 000 Punkte beim Dax habe sich zunächst endgültig zerschlagen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Vielmehr müsse kurzfristig damit gerechnet werden, dass das Barometer die andere runde Marke, und zwar die bei 12 000 Punkten, testen werde. Sein Rekordhoch bei 12 951 hatte der Dax vor gut fünf Wochen markiert. Unter die Marke von 12 000 Punkten war er zuletzt vor etwas mehr als drei Monaten getaucht.

Der MDax für die mittelgroßen Werte gab am Freitagnachmittag um 0,75 Prozent auf 24 674,45 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax rutschte um 1,09 Prozent ab auf 2258,56 Zähler. In New York zeichnet sich ein moderat schwächerer Handelsstart ab. Am Vortag hatte es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq Verluste gegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt 0,83 Prozent tiefer.

Auch zum Wochenausklang bewegten Quartalszahlen die Indizes, allen voran die Zahlen von Adidas. Der Sportartikelhersteller entzückte die Anleger mit einem erhöhten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und meldete zugleich besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen. Die Adidas-Papiere schnellten daraufhin auf ein Rekordhoch bei 193,70 Euro. Zuletzt kosteten sie 189 Euro - ein Kurszuwachs von 6,78 Prozent. Sie waren damit der unangefochtene Spitzenwert im Dax, in dem es neben Adidas und den nur leicht steigenden Aktien der Deutschen Bank und von Siemens und ProSiebenSat.1 insgesamt nur vier Werte mit grünen Vorzeichen gab.

Im Abwärtssog befanden sich erneut die Autowerte. Händler verwiesen auf die gerichtliche Bestätigung von Fahrverboten für alte Dieselfahrzeuge in Stuttgart als Belastung. Die Daimler-Aktien rutschten um 1,3 Prozent ab. BMW und Volkswagen verloren noch etwas mehr. Am Morgen hatte zudem eine Warnung von Renault vor Preisdruck auf vielen Märkten den europäischen Autosektor belastet.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,28 Prozent am Vortag auf 0,32 Prozent zu. Der Rentenindex Rex sank um 0,18 Prozent auf 140,63 Punkte. Der Bund Future sank um 0,35 Prozent auf 161,57 Punkte. Der Kurs des Euro nahm seinen jüngsten Höhenflug mit zuletzt klar über 1,17 US-Dollar wieder auf. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1694 Dollar festgesetzt. (dpa)