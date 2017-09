Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

18.09.2017 Frankfurt/Main. Der deutsche Leitindex Dax ist wieder ein gutes Stück von der Marke von 12 600 Punkten abgerückt. Gestützt durch gute Vorgaben von der Wall Street hatte der Dax diese Hürde am Morgen erstmals seit Mitte Juli wieder überwunden.

Der weiterhin schwelende Nordkorea-Konflikt sorgte im Handelsverlauf aber für Verunsicherung. Der Dax hielt sich gleichwohl im Plus mit zuletzt 0,28 Prozent auf 12 553,79 Punkte.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, kletterte zuletzt um 0,49 Prozent auf 25 386,84 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,65 Prozent auf 2383,65 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,31 Prozent auf 3526,40 Punkte zu.

Aktuell warten die Anleger vor allem auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Beobachter rechnen bis dahin nicht mit allzu großen Sprüngen im Dax. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Währungshüter auf Kurs zu einer weiteren Leitzinserhöhung in diesem Jahr bleiben.

Im Dax belegten Deutsche-Börse-Aktien und die Papiere des Autobauers Volkswagen am Nachmittag mit Aufschlägen von rund 1 Prozent die vordersten Ränge. Südzucker-Anteile gehörten zu den MDax-Favoriten mit einem Kursplus von mehr als zweieinhalb Prozent. Sie profitierten von der Hoffnung auf steigende Exporte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Freitag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 141,32 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 161,19 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1958 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1963 Dollar festgesetzt. (dpa)