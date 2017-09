Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

18.09.2017 Frankfurt/Main. Nach seinem morgendlichen Sprung über 12 600 Punkte hat sich der Dax weiterhin in der Nähe der psychologisch wichtigen Marke halten können.

Zuletzt verbuchte der deutsche Leitindex noch ein Plus von 0,57 Prozent auf 12 589,89 Zähler. Damit setzte sich der jüngste Aufwärtstrend im Dax fort, der seit Anfang September inzwischen mehr als 500 Punkte zugelegt hat.

Zum Start in die neue Handelswoche stützen laut Börsianern vor allem gute Vorgaben von der Wall Street ebenso wie der zuletzt etwas geschwächte Euro. Daten zum Preisauftrieb in Europa gingen indes nahezu spurlos am Markt vorbei.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, kletterte zuletzt um 0,62 Prozent auf 25 419,89 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,73 Prozent auf 2385,33 Zähler aufwärts. Auch in Europa stand die Börsenampel auf Grün: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,50 Prozent auf 3533,21 Punkte zu.

Die neue Börsenwoche steht neben der Bundestagswahl am kommenden Wochenende zunächst ganz im Zeichen der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch.

Daneben wurden noch zahlreiche weitere Änderungen wirksam: Frisch im MDax sind die Immobilien-Gesellschaft Grand City Properties und der Lebensmittelhändler Metro. Die vom MDax in den SDax abgestiegenen Aktien des Großküchenausstatters Rational notierten knapp 1 Prozent fester, zuvor hatten sie einen neuen Spitzenkurs bei 566 Euro erklommen. (dpa)