Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

07.07.2017 Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor wichtigen Daten vom US-Arbeitsmarkt in Deckung gegangen. So stand der Leitindex Dax am Freitagmittag 0,25 Prozent tiefer bei 12 349,94 Punkten.

Er hatte bereits am Donnerstag unter Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik in Europa gelitten. Auf Wochensicht deutet sich jedoch immer noch ein kleines Plus an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte zum Wochenschluss 0,19 Prozent auf 24 510,20 Zähler ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,25 Prozent auf 2208,20 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,23 Prozent nach.

Am Nachmittag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium den Bericht zur Beschäftigung im Juni. Die Marktakteure dürften auf die Entwicklung der Löhne und Gehälter schauen, denn die Notenbank Fed macht weitere Zinserhöhungen von der Entwicklung der Inflation abhängig. (dpa)