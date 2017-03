Börse Frankfurt

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

03.03.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat seiner Rally zur Wochenmitte Tribut gezollt. Der deutsche Leitindex gab um 0,47 Prozent auf 12 002,73 Punkte nach. Damit beträgt das bisherige Wochenplus aktuell nur noch gut 1,5 Prozent.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor am Freitag 0,44 Prozent auf 23 477,58 Punkte. Beim Technologie-Index TecDax stand ein Minus von 0,29 Prozent auf 1924,07 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls leicht nach.

Die Wall Street hat die Korrektur ihrer Rekordrally bereits begonnen - und in der Folge am Morgen auch die asiatischen Börsen. Nach einem Höchststand von 21 169 Punkten am Mittwoch war der Dow Jones Industrial tags zuvor wieder auf rund 21 000 Punkte zurückgefallen.

Am Freitag stehen derweil wieder Reden von US-Notenbankern an. Marktseitig ist eine weitere Leitzinserhöhung im März der Landesbank Helaba zufolge mehrheitlich eingepreist - Fed-Vizepräsident Stanley Fischer und Notenbank-Chefin Janet Yellen hätten nun Gelegenheit, hier für Klarheit zu sorgen. Dabei habe Yellen das letzte Wort, ergänzten die Devisen-Experten der Commerzbank. Die Aufmerksamkeit dürfte wohl allein auf sie gerichtet sein.

Unter den wenigen Gewinnern im Dax legten die Aktien von SAP moderat zu. Die französische Großbank Societe Generale empfahl die Anteilsscheine des Softwarekonzerns zum Kauf. Die Walldorfer dürften Umsatz und Gewinne stärker steigern können, als er bislang erwartet habe, schrieb Analyst Richard Nguyen.

Ferner ging die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So hätten die vorläufigen Jahreszahlen des Mobilfunkdienstleisters Freenet die Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Überrascht hätten zum Beispiel der Barmittelzufluss und der durchschnittliche monatliche Umsatz. Die Aktien zogen an der TecDax-Spitze um 2,18 Prozent auf 29,10 Euro an und notieren damit wieder auf dem Niveau von Anfang 2016.

Der Lübecker 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions übertraf die im Dezember gekappte Umsatzprognose für 2016 leicht. Für die Anteilscheine ging es um knapp 1 Prozent nach oben.

Schließlich fielen die Aktien von Klöckner & Co im SDax um mehr als 2 Prozent. Die US-Bank Goldman Sachs hatte die Kaufempfehlung für die Papiere des Stahlhändlers gestrichen. Die Aufwärtsdynamik der Stahlpreise lasse nach, schrieb Analyst Eugene King. (dpa)