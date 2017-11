Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

27.11.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat sich zum Wochenstart ohne klare Richtung gezeigt. Angesichts starker Wirtschaftsdaten und einem damit einhergehenden starken Euro falle Anlegern ein Abwägen schwer, hieß es am Markt.

Ein Wertanstieg der Gemeinschaftswährung könne den Warenexport deutscher Unternehmen erschweren. Gegen Montagmittag legte der Leitindex nach einigem Hin und Her schließlich um 0,07 Prozent auf 13 068,68 Punkte zu.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax, stieg um 0,30 Prozent auf 26 783,01 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,20 Prozent auf 2565,86 Zähler. In Asien wurden leichte Verluste verbucht, während die meisten Börsen Europas in positives Terrain umschwenkten: Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt 0,27 Prozent.

Nachdem der Dax Anfang November zeitweise auf Talfahrt gegangen war, versucht er sich seit der vergangenen Woche zwischen 12 900 und 13 200 Punkten zu stabilisieren. Vor allem der starke Euro belastet aus Sicht der Experten. Dieser hält sich infolge der weiterhin sehr positiven Daten aus Europa seit Freitag stabil über 1,1900 US-Dollar. Zuletzt wurde er zu 1,1937 Dollar gehandelt.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien aus der Chipbranche wie Infineon, Dialog Semiconductor oder Aixtron mit Kursverlusten hervor. Infineon gaben am Dax-Ende 1,25 Prozent ab. Im TecDax zeigten sich vor allem die Aixtron-Aktien mit minus 3,17 Prozent schwach.

Die Papiere der Commerzbank hingegen stiegen an der Dax-Spitze um 1,20 Prozent. Sie profitierten von einem Bericht in der Schweizer Zeitung "NZZ am Sonntag". Diese hatte aus informierten Kreisen berichtet, dass die Schweizer Bank UBS an Teilen des deutschen Geldinstituts interessiert sei.

Die Anteile der Lufthansa gewannen 0,86 Prozent. Deutschlands größte Fluggesellschaft wehrt sich nach dem Aus des Konkurrenten Air Berlin gegen Vorwürfe der Preistreiberei. (dpa)