13.07.2018 Frankfurt/Main. Die Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt hat sich fortgesetzt und könnte einen positiven Wochenausklang ermöglichen.

Für Rückenwind sorgen freundliche Überseebörsen sowie aktuelle Wirtschaftsdaten aus China. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,61 Prozent auf 12.569,27 Punkte, was auf Wochensicht einen ebensolchen Anstieg bedeuten würde.

Der MDax rückte um 0,71 Prozent auf 26.503,81 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,33 Prozent auf 2836,42 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,48 Prozent auf 3462,06 Punkte zu.

Stützend wirkte für die Börsen auch der schwache Euro, der zuletzt zu 1,1630 US-Dollar und damit unter dem Referenzkurs der EZB gehandelt wurde. Exportorientierte Unternehmen können dadurch ihre Waren leichter außerhalb der Eurozone absetzen.

Trotz der Handelsspannungen ist Chinas Warenaustausch mit den USA im ersten Halbjahr stark gestiegen. Allerdings, so schränkte ein Börsianer ein, könnte es sich dabei auch lediglich um Vorzieheffekte wegen des Zollstreits handeln, was die guten Zahlen dann relativieren würde.

Dennoch trieb Börsianern zufolge Chinas bisher ausgebliebene aggressive Reaktion auf den jüngsten Affront der US-Führung im zugespitzten Handelsstreit den Dow am Vorabend an. Der US-Leitindex baute im Handelsverlauf seine Gewinne aus und schloss nahe seinem Tageshoch.

Bevor im Tagesverlauf die US-Berichtssaison mit den großen Finanzhäusern JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo startet und die Aktien der Deutschen Bank bewegen könnten, standen zunächst andere Werte im Fokus der Anleger.

So büßten die Papiere von Fresenius am Ende des Dax 1,8 Prozent ein. Im Streit um die abgesagte Übernahme von Akorn fürchtet der Medizinkonzern im Falle einer Niederlage hohe Kosten. Die Anteile der Allianz gewannen 0,7 Prozent. Vorstandschef Oliver Bäte will noch in diesem Jahr einen neuen Strategieplan präsentieren. (dpa)