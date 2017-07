Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

03.07.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat sich nach seiner jüngsten Durststrecke etwas berappelt. Der deutsche Leitindex gewann 0,69 Prozent auf 12 410,21 Punkte, nachdem er alleine in der Vorwoche um mehr als 400 Punkte oder 3,2 Prozent abgesackt war. Nun trieben gute Wirtschaftsdaten aus Asien die Kurse an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,73 Prozent auf 24 629,95 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,63 Prozent auf 2202,08 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,86 Prozent auf 3471,32 Punkte.

Die Manager der japanischen Großindustrie sind dem Tankan-Bericht zufolge dank der guten Exportlage so optimistisch wie seit drei Jahren nicht mehr. Auch in China fiel der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator besser aus als gedacht.

Die guten Nachrichten aus der japanischen und der chinesischen Industrie hatten am Montag bereits die Börsen in Asien größtenteils ins Plus gehievt und so auch in Europa wieder für gute Laune gesorgt.

Zudem hätten die weiter steigenden Ölpreise die Aktienmärkte gestützt, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Der Ölpreisverfall hatte jüngst die Befürchtung geschürt, dass sich die Weltwirtschaft abschwächen könnte.

Unter den größten Gewinnern im Dax zogen die Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp um gut 2 Prozent an. Die mögliche Fusion der Stahlsparte des Unternehmens mit dem europäischen Ableger des indischen Konzerns Tata Steel könnte laut einem Bericht des "Handelsblatts" bereits diesen Sommer besiegelt werden.

An der Dax-Spitze kletterten die Papiere der Fluggesellschaft Lufthansa um mehr als 3 Prozent nach oben und notieren damit wieder auf dem Niveau von Herbst 2007. Börsianer verwiesen als Antrieb auf einen weiteren positiven Analystenkommentar: Das Frühsommergeschäft laufe gut und die Durchschnittsumsätze seien höher als erwartet, schrieb Andrew Lobbenberg von der britischen Investmentbank HSBC. (dpa)