Der Handelssaal der Börse in Frankfurt.

22.07.2019 Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Montag nach einem verhaltenen Start etwas nach oben gearbeitet. Am Mittag schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,22 Prozent auf 12.287,09 Punkte.

Bereits jetzt richteten sich die Hoffnungen der Anleger auf die Europäischen Zentralbank (EZB), die an diesem Donnerstag ihre geldpolitischen Beschlüsse verkünden wird.

Der MDax bewegte sich bei 25.835,76 Punkten kaum vom Fleck. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum legte etwas zu.

Etwas auf die Stimmung drückte die jüngst wieder aufgeflammte Iran-Krise. Kurz vor dem Wechsel an der Spitze seiner Regierung will Großbritannien den Iran nach den Tankervorfällen mit Strafmaßnahmen belegen. Die Regierung prüft laut Verteidigungsministerium eine "Reihe von Optionen".

Hierzulande zählten die Aktien des Dialyse-Anbieters Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Plus von knapp 1,5 Prozent zu den Favoriten im Dax. Positive Impulse kamen aus den USA: Der Wettbewerber DaVita hatte sein Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht.

Ansonsten bewegten vor allem Analystenkommentare die Kurse. So gewannen die Aktien von Wirecard gut 1 Prozent. Am Index-Ende verloren die Anteilsscheine der Munich Re nach einem mehr als 1 Prozent.

Am MDax-Ende sackten die Papiere von Norma nach einer gestrichenen Kaufempfehlung um zuletzt mehr als 4 Prozent ab, nachdem sie zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2013 zurückgefallen waren. Bereits am Freitag waren die Anteilsscheine des Herstellers von Verbindungstechnik nach einer Gewinnwarnung und Chefrücktritt um rund 9 Prozent eingebrochen. (dpa)