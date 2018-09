Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung.

12.09.2018 Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Mittwoch weiter um die Marke von 12.000 Punkten bewegt. Gute Vorgaben von der Wall Street stützten den deutschen Leitindex, doch fehlten die Impulse für eine deutlichere Erholung. Gegen Mittag stand das wichtigste deutsche Börsenbarometer mit 0,32 Prozent im Plus bei 12 009,04 Zählern. Schwache Produktionsdaten aus Europa dämpften dabei nur kurzzeitig.

Etwas stärker als der Dax konnte der breitere Markt zulegen: Der Index der mittelgroßen Werte MDax stand zuletzt 0,51 Prozent höher bei 26 480,96 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,64 Prozent auf 2913,84 Punkte vor. Dem Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 ging indes bis zum Mittag die Luft fast vollständig wieder aus, er trat mit plus 0,01 Prozent bei 3312,00 Punkten nahezu auf der Stelle.

Auf Unternehmensseite standen im Dax am Mittag vorrangig zuletzt stark gefallene Aktien auf den Spitzenplätzen: Lufthansa- und Adidas-Papiere kletterten jeweils um mehr als ein Prozent. Die Anleger deckten sich nun zu günstigeren Preisen ein.

Thyssenkrupp-Aktien legten nach einem milliardenschweren Auftrag für den schwächelnden Anlagenbau des Industriekonzerns um mehr als ein halbes Prozent zu. Eon-Aktien standen auch am Mittag weiter am Dax-Ende. Nach zwei starken Tagen verloren die Papiere zuletzt mehr als dreieinhalb Prozent. Auch der RWE-Kurs gab in diesem Umfeld um mehr als 1 Prozent nach.

Zu den größten Verlierern mit ebenfalls mehr als 1 Prozent Kursabschlag gehörten auch die Aktien der Deutschen Telekom. Hier stieß den Anlegern auf, dass sich die geplante milliardenschwere Übernahme des Rivalen Sprint durch die US-Mobilfunksparte verzögern könnte. (dpa)