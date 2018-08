23.08.2018 Frankfurt/Main. Der Dax hat sich kaum von der Stelle bewegt und sich mit dem Sprung über 12.400 Punkte erneut schwer getan. Am Vormittag lugte der Leitindex kurz darüber, am Nachmittag notierte er bei 12.388,09 Punkten und plus 0,02 Prozent praktisch unverändert.

Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gab es Gewinne von 0,41 Prozent auf 26.791,41 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,02 Prozent auf 2966,36 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,12 Prozent. In Kürze werden noch Wirtschaftsdaten aus den USA sowie das Verbrauchervertrauen der Eurozone veröffentlicht.

Nach der Gewinnwarnung vom Vortag und dem anschließenden Kurssturz von mehr als 13 Prozent gaben die Papiere von Continental am Donnerstag am Dax-Ende um weitere 2,2 Prozent nach. Mehrere Analysten kürzten nun ihre Kursziele. Die Bayer-Aktien pendelten während der noch laufenden Telefonkonferenz zum Schadenersatzurteil gegen Monsanto zwischen Plus und Minus. Das Urteil ändere nichts an der Strategie, betonte der Leverkusener Agrarchemiekonzern.

Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim wuchs im ersten Halbjahr dank eines boomenden Geschäfts mit großen Konzerten und Tourneen sowie Übernahmen stärker als erwartet. Mit einem Aufschlag von 3,8 Prozent waren die Anteile der Top-Wert im MDax. Eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Berenberg Bank setzte dagegen den Aktien der Deutsche Euroshop zu. Sie büßten als Schlusslicht im MDax 4,6 Prozent ein.

RIB Software gewannen an der TecDax-Spitze mehr als 8 Prozent nach Ankündigung einer Partnerschaft und Investitionsvereinbarung mit einem amerikanischen Unternehmen.

Nach einer Kaufempfehlung von Warburg Research kamen die Aktien des Hafen-Logistikers HHLA in Fahrt. Als bester SDax-Wert verteuerten sie sich zuletzt um mehr als sechseinhalb Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,13 Prozent auf 141,33 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,08 Prozent auf 163,07 Punkte nach. Für den Euro ging es etwas nach unten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1579 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1616 Dollar festgesetzt. (dpa)