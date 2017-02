Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

01.02.2017 Frankfurt/Main. Zuletzt war die Stimmung der Anleger am Frankfurter Aktienmarkt in Sachen Donald Trump gekippt: Sahen sie ihn zu Anfang noch als Wirtschaftsförderer, so dominierte zuletzt die Sorge vor seiner Abschottungspolitik. Zur Wochenmitte erholen sich die Kurse.

Angeführt vom Dax-Schwergewicht Siemens hat der deutsche Leitindex zur Erholung angesetzt. Am frühen Nachmittag kam weitere Unterstützung durch starke Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Der Dax kletterte daraufhin um 1,29 Prozent auf 11.683,60 Punkte und machte damit seinen Vortagesverlust wett.

Siemens-Aktien legten nach einem Gewinnsprung im ersten Geschäftsquartal und höheren Jahreszielen an der Index-Spitze um 4,82 Prozent zu.

Der MDax gewann am Nachmittag 0,88 Prozent auf 22.663,72 Punkte. Der Technologie-Index TecDax legte um 1,18 Prozent auf 1852,29 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,10 Prozent vor.

In den vergangenen Tagen war der Optimismus der Anleger über die angekündigten Wirtschaftspläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump einer spürbaren Verunsicherung gewichen. Zuletzt richtete sich der Blick wieder vermehrt auf Wirtschaftsdaten, vor allem auf die vom Arbeitsmarktdienstleister ADP veröffentlichen Jobdaten: Die Zahl der Beschäftigten im US-Privatsektor stieg demnach im Januar deutlicher als prognostiziert. Die ADP-Daten gelten als richtungsweisend für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Darüber hinaus war die weitere Zinspolitik in den USA im Blick der Anleger. Experten rechneten zwar nicht mit einer Zinserhöhung seitens der US-Notenbank Fed nach der für Mittwochabend geplanten Sitzung, warteten aber auf Aussagen zur Inflationsentwicklung.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt zogen vor allem Siemens-Titel die Blicke auf sich. Händler wie Analysten äußerten sich sehr positiv über die "ausgesprochen starke Rentabilität" im abgelaufenen Geschäftsquartal und das angehobene Gewinnziel für 2016/17.

Auch Wacker Chemie und deren Halbleiter-Tochter Siltronic überzeugten mit ihren Bilanzen für 2016. Beide Papiere waren in den vergangenen Monaten aber schon stark gelaufen. Während die Wacker-Chemie-Papiere im MDax um 1,75 Prozent nachgaben, legten Siltronic-Aktien an der TecDax-Spitze um 4,50 Prozent zu.

Nordex-Aktien folgten mit plus 4,21 Prozent. Der Windanlagenhersteller hat den Rotorblattspezialisten SSO Technology erworben, um seine technologische Stellung in diesem Bereich auszubauen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Dienstag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 141,46 Punkte. Der Bund Future sank um 0,29 Prozent auf 161,61 Punkte. Den Referenzkurs des Euro hatte die Europäische Zentralbank am Dienstag auf 1,0755 (Montag: 1,0630) Dollar festgesetzt. (dpa)